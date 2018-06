Konferencja prasowa Stefaniaka, zorganizowana w stołecznym Parku Odkrywców Centrum Nauki Kopernik, miała m.in. związek z przypadającym w piątek Dniem Dziecka.

Jak mówił polityk Stronnictwa, "umowa warszawska" będzie zawierać "pomysły na miasto" i zostanie podpisana z mieszkańcami stolicy po cyklu spotkań, podczas których prezentowane będą konkretne propozycje.

Zwracając się do dzieci oraz ich rodziców, Stefaniak zaproponował dystrybucję "Karty Parkingowej Warszawskiej Rodziny", która jest - według niego - rozwiązaniem "nowatorskim" i może spodobać się zwłaszcza młodym rodzicom. Zasada ma być prosta – jedziesz z dzieckiem, parkujesz za darmo - powiedział kandydat PSL na prezydenta stolicy. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać do 18. roku życia dziecka.

W jego ocenie Karta nie obciąży budżetu stolicy, a może być "olbrzymim odciążeniem dla budżetów rodzinnych" i pokazać, że "Warszawa jest przyjaznym miastem". Taka karta powinna trafić do skrzynki (pocztowej) każdego mieszkańca Warszawy, który ma dzieci, do wszystkich rodzin w Warszawie - powiedział Stefaniak. Zapewnił, że aby ją otrzymać, nie trzeba będzie "stać w kolejce", czy "wypisywać papierów i podań".

Stefaniak nie wykluczył, że program ten mógłby objąć w przyszłości gminy ościenne. Jeśli mówimy o Warszawie w kontekście metropolii, to możemy rozmawiać też z włodarzami Otwocka, Piaseczna, czy Legionowa i na zasadzie barteru umożliwiać młodym rodzicom z tamtych miejscowości korzystanie z tej karty, ale w zamian za jakieś korzyści dla mieszkańców Warszawy - mówił.

Kandydat PSL na włodarza stolicy jest przekonany, że jego pomysł ma szansę na realizację. Przypomniał, że w ubiegłym roku "po wielkim boju" udało się wprowadzić bezpłatną komunikację dla młodzieży.

Stefaniak odniósł się także do propozycji swoich rywali dotyczącej parkingów w stolicy. Nie wchodzimy w licytacje (…) odnośnie parkingów, liczby parkingów, czy też opłat parkingowych, ale chcemy zaproponować coś, co będzie łączyło, a nie dzieliło, bo taka ma być "umowa warszawska" - zaznaczył Stefaniak.

O tym, że to Stefaniak będzie kandydatem PSL na prezydenta Warszawy poinformował w środę lider Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dotychczas kandydatów w stolicy zaprezentowały PO i Nowoczesna (będzie nim poseł PO Rafał Trzaskowski) oraz Zjednoczona Prawica (wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki).

Na początku maja decyzję o kandydowaniu na prezydenta Warszawy ogłosił b. wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz, który podkreślił, że startuje jako kandydat niezależny.

Chęć kandydowania wyraża także przewodniczący lokalnego stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak, którego poparcie rozważają m.in. Partia Razem oraz Kukiz'15.