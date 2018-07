Na konferencji prasowej zorganizowanej przed warszawskim ratuszem, radna Jolanta Kasztelan poinformowała, że opuszcza PO i przechodzi do klubu PiS. - Jednym z najważniejszych powodów jest to, że nie mogę się zgodzić na Rafała Trzaskowskiego, który nie chce rozliczenia się ratusza z afery reprywatyzacyjnej - oświadczyła nawiązując do kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.

Jak mówiła, innymi powodami jej odejścia z Platformy są: brak zgody na politykę PO oraz na nieustające atakowanie obozu rządzącego i rządu. - Nie powinno tak być, Polacy chcą spokoju - stwierdziła.

Jeśli pani radna wprost zachęcała do głosowania na @PatrykJaki, to jest to niedozwolona agitacja wyborcza. Nie obchodzą mnie poglądy pani radnej i tło tego dealu - wkurza mnie, gdy politycy mają prawo za nic - skomentował na Twitterze Tomasz Żółciak, dziennikarz DGP.

Zdaniem Kasztelan, Patryk Jaki jest "jedyną szansą na uczciwą Warszawę", o jakiej zawsze marzyła zarówno ona, jaki i inni mieszkańcy stolicy. "Apeluję do wszystkich wyborców PO, aby poparli Patryka Jakiego w nadchodzących wyborach samorządowych w Warszawie" - powiedziała radna.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy dziękował radnej za "odważny gest". - To nie jest łatwe powiedzieć dzisiaj wprost: stop potężnej mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie. Dzisiaj pani radna z PO miała taką odwagę, żeby powiedzieć, że chce uczciwej Warszawy - mówił Jaki.

Chciałem zaapelować do wszystkich warszawiaków: stańmy razem do walki o to, aby stolica była uczciwa, nowoczesna i przestała się tak często kojarzyć z nielegalnym wyłudzaniem kamienic, a zaczęła być kojarzona z tym, z czym od zawsze powinna być kojarzona - z gigantycznym potencjałem, z metropolią, która jest w stanie konkurować z największymi metropoliami w tej części Europy - oświadczył.

Jaki zaapelował też do wyborców Platformy, aby przekazali mu swoje oparcie. "Najwyższy czas na zmianę, tak jak zrobiła to dzisiaj pani radna. Potrzebna jest uczciwa Warszawa" - powiedział.

Do informacji o poparciu Jakiego przez radną Kasztelan odniósł się w środę na Twitterze Rafał Trzaskowski. "No to w kampanii Patryka Jakiego mamy już dwóch byłych polityków PO, którzy nie lubią PO - Panią radną Kasztelan i Pana... Patryka Jakiego" - napisał kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy.

Jolanta Kasztelan była członkiem PO od 2003 r.; do Rady Miasta m.st. Warszawy dołączyła w lipcu 2016 r., zastępując zmarłą radną PO Zofię Trębicką.