Będzie prowadzone postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 51 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń, czyli zakłócanie spokoju i porządku publicznego - powiedział w rozmowie z PAP asp. sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Dodał, że chodzi o zakłócanie wypowiedzi osób biorących udział w debacie publicznej oraz uniemożliwianie swobody wypowiedzi. W poniedziałek późnym wieczorem Komenda Stołeczna Policji poinformowała PAP o wylegitymowaniu trzech osób, które zakłócały spotkanie.

Według informacji, opublikowanej przez kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy na Twitterze, na poniedziałkowe spotkanie w Ursusie przyszła grupa zwolenników opozycji, w tym działacze KOD.

"Dziś prowokatorzy m.in. z odłamu KOD z +Odnowy+, którzy organizują spotkania R. Trzaskowskiego, rozbijali moje spotkanie, wyzywali ludzi. Jeden z prowokatorów popchnął starszą Panią, którą zabrała karetka" - napisał Jaki. Do incydentu odniósł się również na wtorkowej konferencji prasowej.

Dziś prowokatorzy m. in z odłamu KOD z „Odnowy”, którzy organizują spotkania R.Trzaskowskiego rozbijali moje spotkanie, wyzywali ludzi. Jeden z prowokatorów popchnął starszą Panią, którą zabrała karetka. pic.twitter.com/U3VbZli2ke — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 9 July 2018

Co spotkanie są coraz bardziej agresywni, wczoraj to już przeszli samych siebie, nie dali nic powiedzieć, krzyczeli, przeklinali, prowokowali ludzi przez całe spotkanie - powiedział Jaki, nawiązując do poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami Ursusa.

Rafał Trzaskowski powinien się do tego odnieść, przeprosić za ludzi, z którymi na co dzień współpracuje, i odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy ci ludzie, którzy prowokują na moich spotkaniach innych, nic niewinnych warszawiaków, czy ci ludzie będą jego zapleczem w ratuszu, jeśli wygra wybory? Czy to są ludzie, którzy będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo w ratuszu albo za inne obszary? - powiedział Jaki.

Pytany we wtorek przez dziennikarzy o tę sprawę Trzaskowski oświadczył: "ja nikogo nigdzie nie wysyłałem". Zaapelował, aby obniżać emocje. "Na moich spotkaniach pojawiają się zwolennicy Patryka Jakiego, którzy też pokazują złe emocje" - dodał.

Patryk Jaki: Bezczelne chamy

Jak relacjonuje gazeta.pl, nerwy puściły również samemu Jakiemu, który w pewnym momencie poszedł w inne miejsce sali, by odsunąć się od głośnych przeciwników, twierdząc, że nie chce wdawać się w dyskusje, a mówić o Warszawie. - Zostawcie tych biednych państwa z KOD-u, zostawmy tych biednych prowokatorów - mówił do swoich zwolenników.

Polityk zaproponował w pewnym momencie, żeby odwrócić krzesła i zostawić przeciwników z tyłu. Doszło do zamieszania, kiedy uczestnicy zaczęli zmieniać miejsca.

Dumni jesteście, że pani z dzieckiem musi wyjść przez was? Bezczelne chamy! Popatrzcie, nie mnie robicie krzywdę, "kodziarze", gratuluję wam - dodał. Na nagraniach umieszczonych w sieci widać, że doszło do przepychanek między uczestnikami wydarzenia.