Redakcja Dziennik.pl

Lubnauer oceniła, że kandydat na prezydenta Wrocławia musi zadbać o poprawę jakości życia w mieście: o dobrą jakoś życia seniorów, dobrą edukację młodzieży i dzieci, czy dobrą jakość transportu miejskiego.

Uważamy, że bardzo dobrym kandydatem, spełniającym wszystkie te kryteria, zapewniającym kontynuację tego, co było dobre we Wrocławiu - bo to miasto się pięknie rozwija - ale równocześnie proponującym zmiany we wszystkich tych obszarach, w których mieszkańcy oczekują tej zmiany, będzie Jacek Sutryk - mówiła Lubnauer.

Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że Jacek Sutryk będzie w wyborach na prezydenta Wrocławia startował z list Koalicji Obywatelskiej, ale będzie wspierany także przez inne środowiska (m.in. SLD). - Inne środowiska dadzą to, co według mnie jest najważniejsze, żeby dla Wrocławia wybrać kandydata, który będzie ogniskował jak najszersze poparcie społeczne - podkreśliła.

Wierzę w zwycięstwo, we Wrocławiu liczy się tylko zwycięstwo, jestem przekonana, że dokonaliśmy najlepszego możliwego wyboru - oświadczyła Lubnauer.

Podczas konferencji poseł Nowoczesnej Michał Jaros poinformował, że zrezygnował z kandydowania na prezydenta Wrocławia. - Dziś nadszedł czas, kiedy trzeba wspólnie walczyć o najważniejsze wartości: o demokrację, o wolność, o samorządy. To jest czas, kiedy musimy szukać rozwiązań, które pozwolą nam na realne zmiany we Wrocławiu - mieście, które kocham, które zasługuje na te zmiany - mówił Jaros.

Zdaniem posła Nowoczesnej, sytuacja polityczna wymaga od polityków opozycji szczególnej odpowiedzialności i poszukiwania kompromisu. - Dzisiaj musimy się łączyć, a nie dzielić. Dlatego jestem tutaj, dlatego jestem w Koalicji Obywatelskiej - podkreślił.

W tym miejscu chcę powiedzieć: proszę głosować na Jacka Sutryka. Wierzę w to, że Jacek Sutryk zostanie jesienią tego roku prezydentem Wrocławia, a ja będę z nim w jego drużynie - oświadczył Jaros.

Nowoczesna udzieliła poparcia w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska Jackowi Sutrykowi już w maju. Obecny dyrektor Departamentu Spraw Społecznych wrocławskiego magistratu jest związany z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Nowoczesna tworzy ze środowiskiem Dutkiewicza koalicję w Radzie Miejskiej Wrocławia.

W lipcu liderzy PO i Nowoczesnej ogłosili we Wrocławiu zamiar tworzenia Koalicji Obywatelskiej we wszystkich powiatach Dolnego Śląska, a także w ośmiu miastach prezydenckich. Porozumienie ma objąć m.in. wspólne listy do rady miasta Wrocławia oraz wystawienie wspólnego - wskazanego przez Nowoczesną - kandydata na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Wówczas też PO wycofało poparcie dla Kazimierza M. Ujazdowskiego, który był kandydatem tej partii na fotel prezydenta Wrocławia. W zeszły tygodniu Ujazdowski zrezygnował ze startu w wyborach.