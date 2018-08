"Nie mówcie, że się nie da". Z takim hasłem Patryk Jaki reklamuje warszawiakom swój pomysł rozbudowy metra w stolicy. I przekonuje, że zacznie projektować budowę nowych linii zaraz po tym, jak obejmie urząd prezydenta miasta. W poszukiwaniu inspiracji udał się niedawno do Sofii, na koszt sztabu wyborczego PiS. Przekonuje, że podziemna kolej w stolicy Bułgarii powinna być dla nas inspiracją.

- Jest jednak mały problem. Nazywa się Spasi Sofia, czyli "Ocalić Sofię". To aktywiści miejscy, którzy od lat walczą o lepszy transport - pisze na łamach "Gazety Wyborczej" Wojciech Karpieszuk. Na zaproszenie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze odwiedzili w lipcu Warszawę i... są pod wrażeniem naszego transportu.

Gergin Borisov ze Spasi Sofia nagrał przy stacji metra Młociny film, który opublikował potem na Facebooku. - Panie i panowie, wsiądźcie w samolot, przylećcie do Warszawy i choć przez jeden dzień podróżujcie tutejsza komunikacją miejską - radzi włodarzom Sofii.

Nie krył więc zaskoczenia, gdy dowiedział się, że Patryk Jaki stawia bułgarskie metro za wzór. "Tłumaczymy to sobie brakiem pogłębionej wiedzy kandydata dotyczącej rozwoju metra w Sofii" - napisał w mailu przesłanym do redakcji. - "Nie sądzę, by Sofia była dobrym przykładem. W ostatnich 10 latach ratusz zainwestował więcej niż miliard euro w rozbudowę sieci. Pomimo budowy ponad 20 km nowej linii liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu spada z każdym rokiem".

Borisov wyjaśnia dalej, dlaczego tak się dzieje: "Władze uległy pokusie, by wszystkie fundusze i uwagę publiczną skupić na budowie metra". Tymczasem np. sieć tramwajów jest w opłakanym stanie. Trakcja się sypie, stare wagony... To dlatego zamknięto 15 proc. tramwajowych linii.

Zdaniem Gergina Borisova Warszawa ma podstawy do rozwoju zrównoważonego transportu. "Polityka transportowa w Sofii to nie jest sukces" - pisze. "Miejmy nadzieję, że pan Jaki nie będzie chciał jej powtarzać w Warszawie. Warszawiacy nie zasługują na to, przez co my przechodzimy".