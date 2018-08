- Postanowiłem, że będę startował na fotel prezydenta Kielc. Ludzie zdecydują czy są gotowi na to, żeby mój plan, który przedstawię w ciągu najbliższych tygodni, czy jest on wystarczający dobry dla kielczan, czy mnie poprą w wyborach - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kielcach Piotr Liroy-Marzec.

Dodał, że przyjmuje każdą krytykę, podkreślił natomiast, że nie czuje się gorszy od innych kandydatów, ponieważ ma bardzo dobrą propozycję dla Kielc.

- Decyzję podejmą kielczanie. To jest tak piękne, że nikt nie będzie musiał za nich podejmować decyzji. To nie jest parlament, gdzie banda różnych, dziwnych osobowości podejmuje decyzje za obywateli. Tu, w Kielcach decyzję podejmą obywatele tacy jak ja, moja mama, siostra i wszyscy, którzy tu mieszkają. Z pokorą się do niej ustosunkuję – zaznaczył polityk.

Podkreślił, że nie zamierza udawać kogoś, kto chce "kupić" kogokolwiek w Kielcach. - Chcę pokazać u mnie w mieście, że można za kilka lat być z Kielcami w zupełnie innym miejscu niż w tej chwili. Nie mam kompleksów w stosunku do innych miast, zachodnich państw. Uważam, że jesteśmy w Kielcach w punkcie, z którego możemy się zarówno stać mistrzem świata, jak i tym, kogo się zupełnie nie zauważa – dodał Liroy-Marzec.

Pytany przez PAP, jak ocenia swoje szanse w zbliżających się wyborach, odparł, że są one takie same, jak innych kandydatów. - Ten, kto przedstawi najciekawszy pomysł dla Kielc i będzie w stanie przekonać do tego kielczan, ten wygra. Nie stawiam siebie, z racji iż moje nazwisko jest rozpoznawalne, jako tego, który ma szansę wygrać. Tak nie jest – powiedział.

Liroy-Marzec poinformował, że w ciągu najbliższych tygodni zaprezentuje ludzi, z którymi chciałby pracować w kieleckim ratuszu. Jako kandydata na wiceprezydenta miasta przedstawił wiceprezesa partii "Wolność" Dawida Lewickiego.

- Uważam, że jest świetnym kandydatem. Wielokrotnie razem współpracowaliśmy i zawsze mogłem liczyć na niego i ludzi z jego ekipy, tak samo jak moi ludzie. Pracują oni na pewno dla miasta, a nie tylko wyłącznie na swoją markę – mówił polityk.

- Są środowiska w Kielcach, które mówią, że to miasto potrzebuje lekkiego przewietrzenia, jednak taki wietrzyk letni nic nie pomoże. Kielce potrzebują politycznego tsunami, który zmiecie ten okupowany przez miasto układ – powiedział Lewicki.

Dodał, że partia "Wolność" i stowarzyszenie "Skuteczni" w zbliżających się wyborach samorządowych wystawią wspólnych kandydatów do kieleckiej Rady Miasta.

Piotr Liroy-Marzec zanim zaangażował się w politykę był producentem muzycznym i raperem, uznawanym za autora największego sukcesu komercyjnego polskiego hip-hopu. W 2015 r. dostał się do Sejmu jako lider listy komitetu Kukiz'15 w Świętokrzyskiem. Wówczas zagłosowało na niego 22 614 osób - to ponad połowa wszystkich oddanych na listę w okręgu (czwarty indywidualny wynik w regionie).

W czerwcu 2017 r. został wykluczony z klubu Kukiz'15. W uzasadnieniu tej decyzji władze ugrupowania podkreśliły, że ma to związek z doniesieniami dotyczącymi uwikłania najbliższego otoczenia posła w tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie. Komentując Liroy-Marzec mówił wówczas, że napawa go to smutkiem oraz, że ma wrażenie, iż decyzja o wykluczeniu go z klubu Kukiz'15 zapadła już dużo wcześniej. Zapewnił, że w swojej działalności na rzecz obywateli nigdy nie kierował się "szyldami partyjnymi ani nazwiskami liderów i nadal będzie współpracował "z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego ponad politycznymi wojnami".

Do tej pory pięć osób zadeklarowało start w jesiennych wyborach na prezydenta Kielc. Poza Liroyem-Marcem są to: europoseł Bogdan Wenta (wybrany z list PO), poseł Artur Gierada (przewodniczący świętokrzyskiej PO), Marcin Chłodnicki (miejski radny, szef kieleckich struktur SLD) i Krzysztof Adamczyk (miejski radny, prezes stowarzyszenia "Czas na Kielce").

Decyzji w sprawie walki o reelekcję nie podjął natomiast urzędujący prezydent Wojciech Lubawski, któremu pod koniec kwietnia poparcia udzieliła Zjednoczona Prawica.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.