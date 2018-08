Wcześniej w piątek Trzaskowski zaprezentował oficjalne hasło wyborcze swojej kampanii: "Warszawa. Dla wszystkich". Mówiąc o swym haśle Trzaskowski podkreślił, że chodzi o otwartość i brak dyskryminacji. - Ale również to, że chcemy, żeby Warszawa była jak najlepiej skomunikowana i chcemy również w tym aspekcie wyrównywać szanse - dodał.

Szanowni Państwo! Niestety Pan @trzaskowski_ ukradł moje hasło wyborcze! Jak widać na zrzucie z ekranu, ja to hasło opublikowałem już wczoraj o godz 14:10 na moim profilu na fb! Jeszcze wcześniej zamówiłem kampanię outdoor! „Warszawa dla wszystkich”, ale nie dla #PartiaOszustów pic.twitter.com/CwT1HSusmm — Piotr Guział (@PiotrGuzial) 31 August 2018

Następnie do hasła Trzaskowskiego odniósł się na Twitterze Guział. "Niestety Pan Trzaskowski ukradł moje hasło wyborcze" - napisał Guział zaznaczając, że takie hasło opublikował już w czwartek o godz. 14.10 na swym profilu na Facebooku i na dowód prezentując zdjęcie planszy z hasłem. Znajduje się na niej pisane dużymi literami hasło "Warszawa dla wszystkich!", "tęcza", która w części jest biało-czerwona, a pod nią napis: "Piotr Guział, kandydat na prezydenta m.st. Warszawa".

#WarszawaDlaWszystkich – to moje hasło dla Warszawy. Stolica naszego kraju musi być otwartym i przyjaznym miastem – bo tacy są warszawiacy. Wartości, o które zamierzam walczyć, to łączenie, a nie dzielenie ludzi. “Warszawa dla Wszystkich” to moje zobowiązanie wobec warszawiaków. pic.twitter.com/GEgC5RkCRN — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 31 August 2018

"Jeszcze wcześniej zamówiłem kampanię outdoor. +Warszawa dla wszystkich+, ale nie dla #PartiaOszustów" - napisał w piątek Guział. W piątek o godz. 12 planowany jest briefing prasowy i prezentacja hasła wyborczego Guziała.

Zastępczyni szefa sztabu Rafała Trzaskowskiego, radna PO Aleksandra Gajewska odnosząc się do zarzutów Guziała powiedziała PAP, że "pan Guział mocno przesadza ze swoim komunikatem". - Proszę zajrzeć na stronę warszawadlawszystkich.pl, co tam się znajduje. My w tej chwili mamy już zamówiony outdoor, który za chwilę zawiśnie w mieście. To są przygotowania, które trwają nie od wczoraj - powiedziała.

No to sztab Trzaskowskiego ładnie wtopił z hasłem dla Warszawy. Wszędzie amatorzy. — Dominika Długosz (@domidlugosz) 31 August 2018

Gajewska podkreśliła, że "od wielu tygodni mówimy o otwartej Warszawie, Warszawie nowoczesnej, Warszawie dla wszystkich". - Dla pana Guziała jest to wygodne, bo jest to podłączenie się pod narrację i porównywanie się z faworytem w tych wyborach - dodała.