Decyzja Piechny-Więckiewicz jest pokłosiem stanowiska zarządu ugrupowania, zgodnie z którym Inicjatywa Polska wystartuje do sejmików wojewódzkich wspólnie z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej.

Piechna-Więckiewicz była przeciwniczką startu Inicjatywy z list Koalicji Obywatelskiej; podjęła decyzję o współpracy z Partią Razem, kierowanym przez Jana Śpiewaka stowarzyszeniem Wolne Miasto Warszawa i Zielonymi. "Uważam, że powinniśmy tworzyć alternatywę dla wyborców, którzy nie tylko przeciwstawiają się temu, co robi PiS, ale też dla tych wyborców, którzy nie mają zaufania do Koalicji Obywatelskiej; taką właśnie alternatywę tworzymy w Warszawie" - mówiła wcześniej PAP Piechna-Więckiewicz.

"Dziękuję za wspaniałe dwa lata członkom i członkiniom stowarzyszenia Inicjatywy Polska - wiele fajnych i dobrych rzeczy udało nam się wspólnie zrobić. Jednakowoż obecna sytuacja powoduje, iż musimy się rozstać. Zawsze z gorszym lub lepszym skutkiem starałam się budować lewicę i tutaj mam swoje miejsce. Nie mówię żegnam, mówię do zobaczenia i życzę powodzenia we wszystkim, co postanowicie przedsięwziąć" - napisała w sobotę na Twitterze warszawska radna.