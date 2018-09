Kaczyński podkreślił w swoim wystąpieniu, że wartości, którą Polacy szczególnie cenią jest wolność. My - mówię o Polakach, naszych rodakach - zwykle traktujemy wolność, jako coś, co odnosi się do braku zakazów, do tego, żeby nam czegoś nie zakazywano. (...) Ona oczywiście jest bardzo ważna i to jest zrozumiałe, że my jesteśmy do niej tak bardzo przywiązani - żyliśmy przecież przez dziesięciolecia w systemie, który zakazywał bardzo wielu rzeczy, który zakazywał normalnego życia społecznego - zauważył prezes PiS.

Jak podkreślił, potrzeba takiej wolność "tkwi" w Polakach. Zaznaczył jednocześnie, że jest to zupełnie zrozumiałe i nie jest to skłonność do anarchii. To po prostu doświadczenia naszego narodu - wskazał Kaczyński. Prezes PiS dodał, że wolność ma też inne znaczenie: "wolność do czegoś", np. do podróżowania. Tutaj też pozwolę sobie wprowadzić pewne rozróżnienie. W PRL-u w Polsce ta wolność była, mogliśmy podróżować (...). Ale jest także pytanie, czy ta wolność była do końca realna, czy istniały odpowiednie urządzenia, drogi, koleje, połączenia lotnicze, lotniska, hotele, czy mieliśmy na tyle pełne kieszenie, żeby rzeczywiście móc podróżować - pytał Kaczyński. Według niego, trzeba odróżnić to, co jest dozwolone, od tego, co jest realną wolnością, taką którą naprawdę można realizować. Kaczyński dodał, że jest także wolność do współdecydowania o losach naszej Polski i o losach "naszych małych ojczyzn".

Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa, głos oddany na PiS jest głosem oddanym racjonalnie; jeżeli partia realizuje swoje obietnice w rządzie, to będzie to robić także w samorządzie - dodał prezes PiS