Portal tvn24.pl ustalił, że pełnomocnicy partii Kornela Morawieckiego po raz pierwszy w siedzibie miejskiej komisji wyborczej w warszawskim ratuszu zjawili się w sobotę.

- Komisja pracowała od 9 do 13, a państwo zgłosili się po 13 - mówił Sławomir Ignaczak, członek komisji. - Stwierdziliśmy, że nie ma możliwości przyjęcia tego zgłoszenia. Przedstawiciel komitetu wtargnął do lokalu, odpychając jednego z członków komisji. Stwierdził, że w nim zostanie, bo ma takie prawo. Wezwaliśmy patrol policji - dodawał.

- Policjanci uspokoili sytuację, sporządzili notatki z tej interwencji - potwierdził w rozmowie z tvn24.pl rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak. Funkcjonariusze nie byli jednak świadkami naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim jest członek komisji wyborczej - zaznacza portal.

Ponownie przedstawiciele WiS przyszli do siedziby komisji w poniedziałek. Ostateczny termin na rejestrację list mijał o północy. - Próbowali dokonać zgłoszenia jeszcze przed ósmą, ale z uwagi na braki formalne, czyli niewystarczającą liczbę podpisów, nie we wszystkich okręgach im się to udało. Do 12 w nocy nie byli w stanie uwzględnić wszystkich przewidzianych prawem formalności - cytuje Ignaczaka tvn24.pl.

Według źródeł tvn24.pl komisja zakwestionowała aż 198 podpisów z 200 złożonych przez WiS. Ponadto kilkanaście z nich należało do osób nieżyjących. - Na liście znajdowały się podpisy nieboszczyków - potwierdza Ignaczak.

- Złapaliśmy nie za rękę, a za obydwie. Tam jest dużo nieprawidłowości. Kilkanaście podpisów pochodziło od osób zmarłych w ciągu ostatnich dwóch lat. To mogła być lista podpisów zebranych w wyborach parlamentarnych - zauważa inny rozmówca tvn24.pl, pragnący zachować anonimowość.

Ustalenia portalu potwierdza także Alicja Zawgorodna, zgłoszona do komisji przez komitet "Bezpartyjni Samorządowcy". Zawgorodona nie chce jednak szerzej komentować sprawy. - Chcemy wydać komunikat. Sprawa jest rozwojowa. Na 100 procent zgłosimy ją do prokuratury - zapewnia.

Tymczasem w piątek na stronie Wolnych i Solidarnych pojawił się komunikat szefa partii:

Unieważnienie pełnomocnictw

Z powodu zaniechań bądź szkodliwych działań w procesie tworzenia i rejestracji list partii Wolni i Solidarni w wyborach samorządowych cofam udzielenia następującym osobom: Gorczycy Grzegorzowi, Kiełbowiczowi Marianowi, Klementowskiemu Markowi, Kubik Edycie, Osieleńcowi Tomaszowi, Pomieczyńskiemu Zbigniewowi, Puchale Grzegorzowi, Stankiewiczowi Dariuszowi, Szkutnik Krystynie, Wojciechowskiej van Heukelom Agnieszce, Zabłudowskiemu Marcinowi.

Przewodniczący partii Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki