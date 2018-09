Wicepremier uczestniczyła w prezentacji listy kandydatów PiS do Rady Miasta Krakowa.

- Od trzech lat dobra zmiana przetacza się przez Polskę. Teraz potrzebujemy tej dobrej zmiany również w samorządach. Nie będzie szansy na to, by Polska mogła dobrze się rozwijać, jeśli nie będzie współpracy pomiędzy rządem i samorządami - podkreśliła Beata Szydło.

Dodała, że istnieje wiele programów i możliwości oferowanych przez rząd samorządom. - Potrzebujemy w samorządach partnera. Potrzebujemy samorządowców, którzy rozumieją, że najważniejsze jest słuchanie mieszkańców, współpraca z nimi, uczciwe rządy, przełamywanie i kończenie z różnymi układami, tymi układami lokalnymi, które w wielu miejscach paraliżują normalne funkcjonowanie miast i gmin – powiedziała wicepremier.

- Ta drużyna, która mam zaszczyt dzisiaj rekomendować jest taką właśnie drużyną. To są ludzie, którzy w Krakowie, w powiecie krakowskim, w województwie będą Państwu służyli. To jest drużyna, która chce, by nasz region i Kraków rozwijał się, piękniał, ale przede wszystkim żebyście Wy wszyscy, my wszyscy mieszkańcy Małopolski i Krakowa mieli poczucie, że to jest naszą wspólna sprawą, tak jak Polska jest naszą wspólna sprawą. Wszyscy za nią jesteśmy odpowiedzialni – mówiła Szydło.

Wicepremier zaapelowała do mieszkańców Krakowa o zaufanie i oddanie głosów na kandydatkę Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa oraz na osoby kandydujące z list PiS do Rady Miasta i sejmiku. - Małgorzata Wassermann – nie ma lepszej kandydatury. Uczciwa, lojalna, niezwykle pracowita, konsekwentna. Przede wszystkim osoba, która całym sercem jest z Państwem. Kocha Kraków i całą swoją dotychczasową pracą udowodniła, że jest godna zaufania i będzie w Krakowie wspaniałym prezydentem - powiedziała Szydło.

Liderami list w trzech z siedmiu krakowskich okręgów są kandydaci PiS, w trzech osoby wskazane przez Małgorzatę Wassermann, a w jednym okręgu kandydat Porozumienia Jarosława Gowina.

- To jest drużyna, na którą ja liczę. Drużyna, która pracuje tu ze mną od lat i będzie pracować. Wierzę, że wspólne zwycięstwo pozwoli doprowadzić Kraków do stanu, w którym powiemy, że to miasto naszych marzeń – mówiła kandydatka na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann.

Szef krakowskiego PiS senator Marek Pęk podkreślił, że lista ma charakter koalicyjny. - To jest pewna całość. Chcemy się wzajemnie uzupełniać, mieć na wszystkich poziomach władzy mocną, zgraną drużynę, która się wspiera i działa dla dobra Polski – powiedział Pęk.

Do Rady Miasta wystartują w okręgu nr 1 (Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony): z pierwszego miejsca radny Mariusz Kękuś (Porozumienie Jarosława Gowina), "dwójką" jest radny dzielnicy Stare Miasto Grzegorz Sobol (PiS), a czwarty jest radny Krakowa, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w RMK Adam Kalita. Liderem listy w nr 2 (Prądnik Biały, Krowodrza) jest radny Bolesław Kosior (PiS), a druga jest radna Agata Tatara (Solidarna Polska), przewodnicząca Komisji Praworządności w RMK.

W okręgu nr 3 (Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki) listę otwiera reporter telewizyjny i producent filmowy Jerzy Zięty (kandydat M. Wassermann), drugi jest Tomasz Witkowski (Solidarna Polska), trzeci jest prezes Klubów "Gazety Polskiej" Ryszard Kapuściński. "Jedynką" w okręgu nr 4 (Łagiewniki-Borek Fałęcki, Podgórze Duchackie, Swoszowice) jest przewodniczący dzielnicy XI Pogórze Duchackie Krzysztof Sułowski (kandydat M. Wassermann), a drugi Jakub Seraczyn (Porozumienie Jarosława Gowina)

W okręgu nr 5 (Podgórze, Bieżanów-Prokocim) listę otwiera Małgorzata Kot – magister historii i architekt krajobrazu nieznana wcześniej z działalności politycznej (kandydatka M. Wassermann), "dwójką" jest radny Krakowa, emerytowany policjant Krzysztof Durek (PiS). W okręgu nr 6 (Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie) jedynka przypadła pochodzącemu z Nowej Huty radnemu miasta Michałowi Drewnickiemu (PiS), drugi jest Andrzej Mazur (PiS), trzeci jest wieloletni radny miejski Stanisław Zięba, który na początku roku opuścił PO i wstąpił do PiS.

Listę w okręgu nr 7 (Nowa Huta, Bieńczyce) otwiera szef klubu radnych PiS w Radzie Miasta Włodzimierz Pietrus, drugi jest Marcin Permus (PiS), trzeci jest przewodniczący Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc, który w styczniu odszedł z PO. W Nowej Hucie zapowiada się ciekawa walka "jedynek", bo w tym okręgu liderem listy Komitetu "Obywatelski Kraków" jest starający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jedynką w okręgu krakowskim w wyborach do Sejmiku jest obecny radny prof. Jan Duda, a dwójką także radny Sejmiku Wojciech Grzeszek.

