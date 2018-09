- Jesteśmy w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski. To jest miejsce, gdzie Polska powstała - Polska powstała w Wielkopolsce, polskie państwo powstało w Wielkopolsce i tutaj przez jakiś czas mieściło się jego centrum - zaznaczył Jarosław Kaczyński. - To początek tej niezwykłej tradycji waszej ziemi - zwrócił się do obecnych na konwencji lider PiS.

Jak wskazał, "ta ziemia była przez stulecia fundamentem finansowym polskiego państwa, także tego państwa już - można powiedzieć na swój sposób - demokratycznego, jak na ówczesne czasy demokratycznego, czyli pierwszej Rzeczypospolitej".

- Ten czas polskiej budowy, polskiej pierwszej odbudowy - po rozpadzie dzielnicowym - później czas polskiej wielkości, to był (...) ten czas, w którym ta ziemia Polsce służyła, służyła w sposób szczególny - swoją rządnością, swoim wysokim rozwojem, tym wszystkim, co wnosiło w naszą trudną i bogatą w różnego rodzaju wydarzenia (...) ten element, który był potrzebny - spokoju i wsparcia państwa - podkreślił prezes PiS.

Zauważył, że "później przyszły czasy gorsze", m.in. czas utraty niepodległości. - Można powiedzieć, że Wielkopolska ma swoją piękną tradycję insurekcyjną - zaznaczył. Przypomniał m.in. Powstanie Kościuszkowskie, wsparcie dla Powstania Listopadowego czy Powstanie Wielkopolskie. - Wielkopolanie mają się czym pochwalić - stwierdził lider PiS.

Jak oświadczył, to nie jest jedyna tradycja tego czasu. - Jest także bardzo znacząca tradycja innej walki o Polskę, o polskość. To tutaj powstała specyficzna instytucja (...) Bazar - miejsce gdzie łączono przedsięwzięcia gospodarcze z towarzyskimi, a także kulturalnymi. Tutaj zrodziła się filozofia narodowa (...). Tu powstała tradycja intelektualna walki o Polskę - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił też uwagę, że w okresie międzywojennym na tej ziemi "dominowała politycznie prawica, dominowały wartości tradycyjne, konserwatyzm". - W specyficznych formach, właściwych dla tego czasu. Nie do wszystkich z nich możemy dzisiaj nawiązywać, ale to też piękna i wielka tradycja - dodał.

- Wreszcie wojna i okupacja, szczególnie tu ciężka - tereny przecież były włączone do Rzeszy. Tu szczególnie trudno było konspirować, a jednak konspirowano - podkreślił Kaczyński. - Naprawdę możecie być z tej tradycji dumni, bardzo dumni - zwrócił się do zebranych lider PiS.

- Ale sądzę, że warto zadać pewne pytanie, ważne pytanie: kto tę tradycję już po 1989 r. kontynuuje, kto jest patriotyczny, kto dobrze rządzi, kiedy rządzi, kto porządkuje państwo, kto porządkuje finanse publiczne? - pytał polityk.

W swoim wystąpieniu na konwencji regionalnej PiS Kaczyński nawiązał też do obecnych rządów, zarówno Beaty Szydło, jak i Mateusza Morawieckiego. - Ileż pozytywnych zmian, ale nie tylko w sferze społecznej, a także porządku państwowego - zauważył. - We wszystkich właściwie dziedzinach życia następują w tej chwili zmiany, w tym także gospodarcze. Mamy w końcu czynna politykę gospodarczą, to jest coś co jest tak bardzo związane z tą wielkopolską tradycją - dodał.

Lider PiS ocenił, iż ma prawo powiedzieć, że "Prawo i Sprawiedliwości jest formacją, która zdecydowanie najwięcej z tej tradycji zaczerpnęła i realizuje".

Kaczyński postawił jednocześnie pytanie związane z Poznaniem i ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Pytał, jaka jest misja samorządu terytorialnego. - Wydaje się, że to jest przede wszystkim misja prorozwojowa - ocenił.

Jak dodał, gdyby ktoś 30 lat temu zapytał go, jak będzie wyglądał Poznań w przyszłości, to odparłby, że to miasto "wspaniale rozwinięte, pewnie najbogatsze miasto w Polsce". - Jak państwo wiedzą, tak nie jest. Poznań się oczywiście rozwinął, temu nikt nie może zaprzeczyć, ale nie tak, jak by się mógł rozwinąć - zaznaczył. Stało się tak, gdyż - jak ocenił - były popełnione błędy.

Nawiązał jednocześnie do rządów obecnego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka z PO. - Otóż tu właśnie jest szczególnie istotne to pytanie o misję samorządu. Czy budowa, organizacja życia, zapewnienie komfortu życia obywateli, rozwój gospodarczy, czy krucjata ideologiczna - pytał Kaczyński.

- Otóż szanowni państwo, krucjata ideologiczna to nie jest zadanie samorządu, ani poznańskiego, ani żadnego innego. Żyjemy w wolnym kraju, jak ktoś chce prowadzić krucjatę ideologiczną, to niech się organizuje, niech zbiera środki, a dlaczego ze środków publicznych, w publicznych instytucjach? Naprawdę to jest niedopuszczalne i to szkodzi Poznaniowi. Szkodzi jego szansom rozwojowym - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński stwierdził, że radą na to jest zmiana. - A kto może tę zmianę dzisiaj zapewnić? - pytał, zwracając się do uczestników konwencji. - Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość, ale tu konkretnie w Poznaniu - Tadeusz Zysk - wskazał Kaczyński.