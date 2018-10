Ministrowi towarzyszyła wicepremier Beata Szydło, wojewoda małopolski Piotr Ćwik i władze Skawiny. Adamczyk podkreślił, że budowa obwodnicy w Skawinie jest możliwa dzięki współpracy PiS z samorządem. Współpraca Prawa i Sprawiedliwości z samorządem to nie tylko słowa, jak nam zarzuca opozycja, ale to konkretne działanian - mówił.

Wicepremier Beata Szydło również zwracała uwagę na ogromną rolę samorządów lokalnych w inwestycjach infrastrukturalnych. Ważna jest także zdaniem wicepremier inicjatywa samych samorządów, aby realizować projekty służące mieszkańcom regionu; samorządy - mówiła wicepremier - podejmują m.in. decyzje o współfinansowaniu programów. Budowa ostatniego fragmentu obwodnicy Skawiny, prowadzącej od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953, to koszt ok. 40 mln zł. Powinna ona zostać oddana do użytku na początku 2020 r.