We wtorek odbyło się kolejne spotkanie sztabów wyborczych dotyczące organizacji debaty kandydatów na prezydenta Warszawy. Z inicjatywą przeprowadzenia debaty z udziałem wszystkich 14 kandydatów na włodarza stolicy kilkanaście dni temu wystąpił Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska). Po spotkaniu Sebastian Kaleta reprezentujący sztab kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego powiedział PAP, że wszystkie sztaby zgodziły się na proponowane od kilku dni warunki. Wyjaśnił, że debata ma się odbyć 12 października, o godz. 20.30 w kształcie zaproponowanym przez telewizje TVP, TVN i Polsat.

Kaleta poinformował, że producentem sygnału ma być TVP, a pozostali nadawcy będą transmitować debatę. Wyjaśnił, że kandydaci będą odpowiadać na te same pytania w cyklu sześciu rund, na odpowiedź będzie 45 sekund plus 30 sekund na ripostę. Mają być też krótkie wystąpienia poszczególnych kandydatów. Kaleta zaznaczył, że po dwa pytania do kandydatów przygotują redakcje TVP, TVN, Polsatu.

Szef warszawskiego sztabu Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski (PO) powiedział PAP, że spisane we wtorek warunki organizacji debaty kandydatów na prezydenta zwiększają prawdopodobieństwo, że debata zostanie przeprowadzona uczciwie i rzetelnie. Dziś zostało wydane wspólne oświadczenie wszystkich komitetów wyborczych, którego załącznikiem są warunki brzegowe debaty warszawskiej, zaplanowanej na 12 października na godz. 20.30 na Woronicza - powiedział Szostakowski.

Przekazał, podobnie jak Kaleta, że debatę przeprowadzą trzy telewizje: TVP, Polsat i TVN, choć realizatorem będzie telewizja publiczna. Pytania będą zadawali reprezentanci wszystkich trzech telewizji. Każdy kandydat odpowie na 6 pytań, czas na odpowiedź na jedno pytanie wyniesie 45 sekund. 30 sekund będzie miał dodatkowo na swobodną wypowiedź - powiedział szef sztabu Koalicji Obywatelskiej. Debata odbędzie się bez udziału publiczności.

Szostakowski powtórzył wielokrotnie wyrażaną już wcześniej opinię na temat braku rzetelności i obiektywizmu Telewizji Polskiej. TVP nie gwarantuje rzetelności przeprowadzenia debaty, ponieważ zaangażowała się w kampanię wyborczą PiS i Patryka Jakiego. Wolelibyśmy, żeby produkują debaty zajął się TVN lub Polsat, ale te warunki są dla nas do przyjęcia – zaznaczył polityk PO.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 4 listopada.

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili m.in. wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), rzecznik PSL Jakub Stefaniak, b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, kandydat SLD Andrzej Rozenek, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz oraz prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke.