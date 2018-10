Pytany, jaka będzie jego pierwsza decyzja jeśli w wygra wybory, Jakubiak stwierdził, że będzie to przeprowadzenie audytu.

- Audyt, i muszę porozmawiać z urzędnikami. Muszę porozmawiać z nimi na temat, dlaczego jest ich tak dużo w Warszawie - i jeżeli chcą więcej zarabiać, a bardzo mało zarabiają - to budżet zostawimy, ale jedną trzecią urzędników trzeba zwolnić - powiedział kandydat na prezydenta stolicy.

- Ja nie jestem populistą, ja tutaj nie będę udawał, że ja niczego nie zrobię - dodał Jakubiak.

Kandydat Kukiz'15 na prezydenta Warszawy podkreślił, że ma "projekt miasta, w którym warszawiacy są beneficjentami przychodów miasta".

Jakubiak uważa m.in., że należy pomóc 500 tys. emerytów w Warszawie, którzy "mają emerytury na poziomie ogólnopolskim, a koszty życia -warszawskie". - To 30 proc. różnicy. Pytam się, Warszawa to kara jakaś dla emerytów warszawskich? Cały czas wymyślam (...), jak tym ludziom przywrócić normalne warunki polskiej egzystencji - powiedział.

Pytany o powody ubiegania się o prezydenturę Warszawy, Jakubiak stwierdził: - To jest miasto, gdzie się wychowałem. Warto zawalczyć po prostu o to miasto, ja nie zgadzam się na to, żeby miasto było w łapach całej tej ośmiornicy, która dotąd dusiła to miasto i przytrzymywała przy ziemi.

Jakubiak zapewnił, że "ma pełne poparcie" struktur Kukiz'15. - Ja nie wystawiam się tu na strzał, tylko idę zawalczyć o prezydenturę Warszawy - podkreślił.

- Ja sobie wyobrażam sytuację taką, że w drugiej turze jestem z Patrykiem Jakim - powiedział Jakubiak.

Pytany, czym różni się jego kandydatura od kandydatury reprezentującego Zjednoczoną Prawice Patryka Jakiego, Jakubiak odpowiedział: "wyraźnie widać, że ja jestem człowiekiem, który wie, jak pieniądze zarabiać - nie wydawać". - To jest tak, że dzisiejsi kandydaci - mówię o panu (Rafale) Trzaskowskim i panu Jakim - cały czas prowadzą narrację, jak wydawać pieniądze, czyli (...) skończy się to tak, że my będziemy musieli dawać te pieniądze - dodał.

Jakubiak zapowiedział też, że 11 listopada w Warszawie weźmie udział w Marszu Niepodległości.