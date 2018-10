Na swoim Twitterze nagranie z konwencji wyborczej w Legionowie zamieścił Stanisław Tyszka z Kukiz’15. To nie jedyny komentarz kandydatek i kandydatów, jaki padł z jego ust. O sprawie donosi również lokalny portal "Mazowieckie to i owo".

- Taka ruda. Ma coś poza uśmiechem, coś więcej... Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna i trochę wiesz... ale masz wiele innych walorów i kompetencji – mówił Roman Smogorzewski o przewodniczącej klubu radnych.

Nic lepszego dziś nie zobaczycie❗️ 🙂 Prezydent Legionowa R.Smogorzewski przedstawia kandydatów i kandydatki... Gratuluję PO kadr @JanGrabiec pic.twitter.com/DjC37QngGs — Stanisław Tyszka (@styszka) 5 października 2018

- Ale jak zacznę za bardzo, to wiesz... moja żona w ogóle jest zazdrosna. W skali jeden do dziesięciu - szesnaście – oceniał. Inne kandydatki uznał za tak "aktywne", że aż "napalone", a jedną nazwał "panią od seksu, no i od biologii". O kandydatce, która nie pojawiła się na konwencji, bo dopadła ją choroba mówił: "Rzeczywiście długo wczoraj była na boisku, a chuda jest straszliwie, w związku z tym żadna tkanka tłuszczowa nie chroniła jej przed chłodem, chyba, że smalec, bo był przepyszny. Sam się skusiłem". Dodał, że on też chrypie, więc "nie wie, kto kichał do tego smalcu".

Niewybredne komentarze padały również w stronę kandydatów. "Pan Bóg go nie oszczędza, bo ma trzy dziewczyny i czwartą, żonę" – usłyszał jeden z nich na temat swojej rodziny. W stronę innego, który na drugie imię ma Emil padły z kolei słowa: "kto ci dał ten Emil na imię, nie wiem". Z kolei pan Marcin Feliga jak stwierdził Smogorzewski pewnie znowu coś "rżnie". - Jest chirurgiem naczyniowym, więc może lepiej, że leczy ludzi, niż miałby robić konkurencję naszemu dyrektorowi Szczepańskiemu - mówił.