- Tu szczególnie stawka tych wyborów, które są przed nami jest oczywista. Albo stara władza, stare układy, powiązania, rządzenie, które jest w gruncie rzeczy niczym innym jak wektorem różnego rodzaju wpływów (...) albo dobra zmiana, rządzenie z planem dla tej ziemi, dla Lublina, dla Polski - mówił Kaczyński podczas lubelskiej konwencji wyborczej PiS.

Podkreślił, że "personifikacją tej drugiej wersji" jest kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Lublina, poseł PiS Sylwester Tułajew.

Prezes PiS przypomniał też, że w woj. lubelskim częścią samorządów rządzą już politycy Prawa i Sprawiedliwości. Oświadczył, że "dobra zmiana musi się rozszerzyć na całą ziemię, na Lublin".

- Oczywiście my chcemy zwyciężyć wszędzie, ale też wiemy, bo jesteśmy realistami, że w każdej gminie nie zwyciężymy. Jest wiele tych bezpartyjnych komitetów, są inni, więc jakaś płaszczyzna powinna być poszukiwana, trzeba ją znaleźć. Otóż sądzę, że to jest dosyć proste do odnalezienia, to jest płaszczyzna patriotyzmu - patriotyzmu i patriotyzmu lokalnego - mówił Kaczyński.

- Dla polityków dobrej zmiany, dla dobrych polskich polityków, Polska musi być najważniejszych miejscem na świecie - podkreślił.

Kaczyński zaznaczył, że wiarygodność jest "podstawą podstawy dobrej polityki". - Nasza partia - Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodna, bo dotrzymuje obietnic. Bez wiarygodności nie da się uczynić niczego dobrego. Bez wiarygodności nie da się uzyskać społecznej współpracy, bo przecież w tym naszym wielkim planie, planie wyrównania poziomu różnych części Polski, ta współpraca jest potrzebna - mówił.

- To musi być wielkie narodowe zadanie wynikłe z polskiego i - powtarzam - także tego lokalnego patriotyzmu. A żeby to nastąpiło tutaj, na tej ziemi, to potrzebne jest takie wielkie przewietrzenie, potrzebne jest świeże powietrze. Potrzebny jest zamiar, umiejętność, pora i potrzebne jest sięgnięcie do tego, co buduje tą jedność, która jest tak bardzo potrzebna to znaczy do wielkiej tradycji tej ziemi - powiedział prezes PiS. Przypomniał w tym kontekście, że Lublin to miejsce narodzin Unii Lubelskiej.