Do walki o stanowisko prezydenta Łodzi stanęło 12 kandydatów. PiS reprezentuje Waldemar Buda, Kukiz'15 Rafał Górski. Z kolei komitet Wolność #MuremZaŁodzią reprezentuje Krzysztof Gniewomir Lipczyk, kandydatem Akcji Narodowej jest Zbigniew Maurer a Bezpartyjnych - Piotr Misztal. Urszula Niziołek-Janiak reprezentuje komitet Tak!, a Janusz Rutkowski to kandydat Prawa i Mocy. Dwoje ostatnich kandydatów to Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom i Hanna Zdanowska.

Według sondażu "Dziennika Łódzkiego", wybory wygrałaby Hanna Zdanowska, która w pierwszej turze mogłaby liczyć na 59 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazłby się kandydat PiS, którego poparłoby zaledwie 23 proc. głosujących.