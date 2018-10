- Gorąco wierzę w to, że wbrew potężnej sile mediów i zafałszowaniu rzeczywistości, właśnie my przywracamy wartości konstytucyjne, przywracamy prawdziwą wolność, przywracamy normalność – mówił szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami.

- Czy normalność była wtedy, kiedy honor Polski był plamiony sformułowaniami o "polskich obozach śmierci"? – zapytał i odpowiedział, razem z częścią zebranych: "Nie!". - Czy normalność była, jak dzieci były w skrajnym ubóstwie, bez naszego programu 500 plus? – pytał, a tłum krzyknął: "Nie!". - Czy normalne jest to, kiedy inni nas obrażają, a my się nie potrafimy bronić, bo nie mamy siły mediów, nie mamy państwa; kiedy mafie VAT-owskie okradają w biały dzień nasze państwo? – dopytywał, po raz kolejny słysząc w reakcji: "Nie!".

- My to wszystko zmieniamy. Ten mały cud gospodarczy na razie jest mały, ale może będzie większy, to dlatego, że pozyskaliśmy więcej środków od bandytów, mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych. To jest w budżecie (…), więcej środków od tych bandytów, którzy swobodnie sobie hulali po państwie polskim za czasów PO i PSL; więcej środków odzyskaliśmy niż środki unijne – podkreślał premier.

- Środki unijne są ważne, cieszymy się z nich, bo pomagają odnawiać chodniki, ale dużo więcej dobra przynosi rząd Prawa i Sprawiedliwości i właśnie dlatego będziemy dalej wprowadzać nasze zmiany – dodał.

Nawiązując do okrzyków w tle swojego wystąpienia, Mateusz Morawiecki stwierdził, że obecni są jego "miłośnicy, którzy jeżdżą za nim czasami". - Widzę, że tam jest sympatyczna grupa. (...) Im dedykuje to w szczególności. Mogą nas lubić albo nie, ale niech popatrzą, ile pieniędzy dla narodu polskiego odzyskaliśmy z rąk mafii – akcentował.

- My się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy. Czasami popełniamy błędy; kto nie popełnia błędów znaczy, że nic nie robi - przekonywał Morawiecki. - Jeśli wyborcy nam zaufają, to będziemy dalej ciężko pracować, żeby usprawniać państwo polskie, żebyśmy żyli w Polsce szczęśliwiej, wielkiej, silnej, dumnej jak polska husaria i szczęśliwej jak uśmiech dzieci tutaj. Taka będzie Polska - mówił.