W piątek wieczorem prezydent Legionowa Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w PO - miało to związek z jego wypowiedziami podczas spotkania wyborczego, gdzie padały seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do rady miasta.

Film ze spotkania wyborczego Smogorzewskiego, nakręcony przez lokalną telewizję legionowską LTV, zamieścił w piątek na Twitterze wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Widać na nim, jak prezydent Legionowa przedstawia kandydatów do rady miasta. O jednym z nich mówi: Powiem szczerze, że nie byłem zadowolony, jak się urodził. Dzieci są takie brzydkie i zobaczcie, jaki ładny wyrósł, dorodny. Pod adresem innych dwóch kandydatek pada stwierdzenie: Tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone. No i pani od seksu - dodaje Smogorzewski.

Na nagraniu widać jak obecny na konwencji rzecznik PO Jan Grabiec wręcza Smogorzewskiemu szablę ze słowami: "Prowadź nas do boju". W piątek wieczorem rzecznik PO poinformował, że Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie. Politycy PiS domagali się, by odwołać Grabca z funkcji rzecznika PO.

Nawiązując do ostatnich wydarzeń PiS zorganizowały we wtorek konferencję prasową w Legionowie. Jesteśmy tu po to, aby powiedzieć, że do dzisiejszego dnia paniom z PO, które tak chętnie wypowiadają się na temat praw kobiet zabrakło odwagi, by przyjść w to miejsce, które stało się symbolem pogardy dla kobiet i upomnieć się o te kobiety, które były poniżane i kompromitowane na konwencji urzędującego prezydenta- oświadczyła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Przypomniała, że na tej konwencji obecny był rzecznik PO Jan Grabiec, który - jak mówiła - nie zareagował na skandaliczne wypowiedzi Smogorzewskiego. Dlatego to miejsce jest symbolem pogardy dla kobiet. Ta konwencja pokazała prawdziwą twarz PO, pokazała to jakimi w mojej ocenie oni są hipokrytami; oni są zupełnie niewiarygodni"- stwierdziła.

"Uśmiechnięty rzecznik PO, to symbol PO. Symbol, który pokazuje, że PO ma maskę. Oficjalnie wspiera prawa kobiet, upomina się o prawa kobiet, a nieoficjalnie to w mojej ocenie seksiści i hipokryci. Dlatego PO kompletnie straciła wiarygodność. Pamiętajmy o tym, że tej wiarygodności w wielu kwestiach nie ma, a przykład tego w jaki sposób były traktowane kobiet jest tego kolejnym dowodem" - dodała.

Inna posłanka PiS Anita Czerwińska zadała pytanie skierowane do liderki stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer. Dlaczego nie przyjechały do Legionowa, dlaczego nie spotkały się z tymi pokrzywdzonymi paniami. Dlaczego nie starają się wyjaśnić tego, co tu się dzieje - pytała. W Legionowie dzieje się zło i ono wymaga refleksji i przede wszystkim naprawy - mówiła Czerwińska.

Posłanka PiS zastanawiała się też dlaczego Nowacka i Lubnauer nie domagają się dymisji Grabca. W mojej ocenie Jan Grabiec będąc twarzą PO jest twarzą koalicji pogardy dla kobiet - oceniła Czerwińska.