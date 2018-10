"Gdy wygra Trzaskowski Warszawa na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy, bo rząd PiS nie zaufa PO po aferze reprywatyzacyjnej" - napisał Piotr Guział, radny Warszawy, kandydat Zjednoczonej Prawicy na wiceprezydenta stolicy. Wezwał mieszkańców, którzy "chcą rozwoju Warszawy", by zagłosowali na Patryka Jakiego. Jaki wpisu nie potępia, "weryfikuje go".

Gdy wygra @trzaskowski_ Warszawa na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy, bo rząd @pisorgpl nie zaufa @Platforma_org po aferze reprywatyzacyjnej. Dlatego każdy pragmatyczny mieszkaniec, chcąc rozwoju Warszawy wybierze @PatrykJaki — Piotr Guział (@PiotrGuzial) October 9, 2018

Kiedy wpis Piotra Guziała, który zamieścił na Twitterze, spotkał się z powszechnym oburzeniem, kandydat na wiceprezydenta stolicy napisał, że "cieszy się, że wywołał dyskusję".

Przekonywał, że dzięki temu mieszkańcy Warszawy mogą dowiedzieć się, jak bardzo zyskają na prezydenturze Patryka Jakiego. - Dziś Warszawa nie jest wspierana przez rząd tak, jak będzie wspierana w przypadku jego wygranej - zapewnił. I podkreślił, że "przecież wszyscy, bez względu na poglądy chcemy szybszego rozwoju".

Wśród wielu wypowiedzi oburzonych internautów komentujących wpis polityka znaczna część nie nadaje się do komentowania z uwagi na zwroty nieparlamentarne.

„Trudno, żeby nasz rząd finansował mosty dla Trzaskowskiego” - powiedział pan Jaki. Jeszcze nikt nigdy, nie próbował zdobyć głosów warszawiaków szantażem i groźbą. Czy pan jaki ma mieszkańców stolicy za wystraszonych smarkaczy? To jedno zdanie powinno go całkowicie pogrążyć. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) October 10, 2018

Dominuje opinia, że to "szantaż polityczny", a odpowiedź Guziała o chęci sprowokowania dyskusji skomentowano: "brnie dalej".

W programie "Wydarzenia i Opinie" na antenie Polsat News o wpisie Guziała mówił kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki.

- Po tym jak PO doprowadziła do tego, że rozkradziono tak gigantyczny majątek warszawiaków, liczony w dziesiątkach miliardów, sam zastanawiam się, co jeszcze trzeba zrobić, żeby PO dostała "czerwoną kartkę" - zaczął odpowiadać Jaki.

Poproszony jednak o odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście rząd PiS wstrzyma finansowanie inwestycji jeśli przegra, odparł: - Z częścią tego zdania się nie zgadzam, ale z częścią się zgadzam.

- Trudno, żeby rząd finansował mosty dla Rafała Trzaskowskiego, skoro Rafał Trzaskowski mówi, że Warszawa nie potrzebuje mostów. Mówi, że Warszawa potrzebuje co najwyżej kładki pieszo-rowerowej - dodał Jaki.

Kandydat na prezydenta stolicy zauważył, że również nie słyszał deklaracji konkurenta dotyczących obwodnicy.

- Jeżeli chodzi o metro, jeżeli chodzi o ogólne pomaganie, to bez względu na to czy wygram czy nie, zawsze będę chciał Warszawie pomagać - mówił Jaki. - Ale prawdą z drugiej strony jest to, że zaufania co do uczciwości tej władzy, przynajmniej u mnie, nie ma.

Zapytany, czy to nie jest jednak szantaż wobec warszawiaków, odparł zdecydowanie: - Nie!

Nie potępia jednak wpisu Guziała. - Ja mówię inaczej: weryfikuję go - odparł Patryk Jaki.