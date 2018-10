- Reprywatyzacja to jest bardzo trudny temat, który wymaga dużo pokory. Ale żeby go rozwiązać, to trzeba przede wszystkim zadośćuczynić wszystkim tym, którzy zostali poszkodowani i przyjąć ustawę reprywatyzacyjną. Projekt naszej ustawy jest w Sejmie. Piłka jest po stronie rządzących – powiedział w TVN 24 Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej został również spytany o to, na czym polega wina obecnej prezydent Warszawy? - Zaufała ludziom, którym nigdy nie powinna zaufać, dlatego że Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowiła polegać na ludziach, którzy zostali zatrudnieni przez jej poprzedników, ufać im do końca. Nie należało tego robić – odpowiedział.

- Chciałbym, żeby została przyjęta ustawa, taka komisja może działać przy Ratuszu i nie będzie wykorzystywana politycznie, tylko by się zabrała za wyjaśnianie problemów. Bo na razie Patryk Jaki spowodował totalny chaos – nikt już nie wie na jakim etapie postępowania są poszczególne sprawy - podkreślił Trzaskowski.