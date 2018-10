Prezes PiS mówił, że w tym regionie nie może nie wspomnieć o wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, który zginął w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem w 2010 r. Nie mogę nie wspomnieć człowieka, który miał energię i siłę tak bardzo, że zdołał to województwo kiedyś, jak to się mówiło w sensie politycznym, czerwone, zmienić w niebieskie - na nasze kolory"- powiedział prezes PiS.

Wśród zadań stojących przed PiS w woj. świętokrzyskim wymienił wygranie wyborów i pozostanie na drugą kadencję obecnego prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego. Prezes PiS wśród największych sukcesów Lubawskiego wymienił zorganizowanie Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach. Prezes PiS podkreślił też, że Lubawski stawia na rodzinę. Zadanie drugie, wprost jakby nawiązujące do tego, co robił kiedyś śp. Przemysław (Gosiewski), niezapomniany Przemek, otóż - on przemalował z czerwonego na niebieskie, my musimy przemalować z zielonego na niebieskie - mówił Kaczyński. To nie jest łatwe zadanie, bo PSL jest tutaj mocno osadzony, ale to jest zadanie wykonalne - dodał prezes PiS.