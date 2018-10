W Legnicy na Dolnym Śląsku odbywa się w niedzielę lokalna konwencja Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreślił, że wybory samorządowe są niezwykle istotne. Rozpoczynają one maraton wyborczy, który zdecyduje o tym, jak będzie wyglądać Polska po wyborach parlamentarnych i prezydenckich - mówił Schetyna. Dodał, że projekt Koalicji Obywatelskiej ma pokazać jak ważny jest samorząd. Chcemy pokazać jak ważne jest budowanie w Polsce wspólnoty; chcemy szukać tego, co wspólne co samorządowe, co upodmiotowi nasze lokalne ojczyzny - mówił.

Schetyna podkreślił, że Koalicja Obywatelska mówi jak ważne jest szukanie prawdy w polityce. Chcemy szukać prawdy w relacjach z wyborcami. W kampanii zderzyliśmy się z falą kłamstwa politycznego, partyjnego, centralistycznego kłamstwa PiS – dodał.

Zwrócił się też do premiera Mateusza Morawieckiego: proszę przestać kłamać. My musimy mówić prawdę, pokazywać prawdziwe programy, pokazywać żywych ludzi. Musimy budować to w kontrze do wielkiej państwowej maszyny, która chce zniszczyć opozycję - podkreślił Schetyna.