O nietypowej zachęcie dla uczniów poinformowało Radio Ostrowiec. – W tej chwili nie pamiętam, jaki był tok tej rozmowy, ale być może powiedziałem coś o wyróżnieniu uczniów, którzy przyjdą na spotkanie. Nie pamiętam w tej chwili, czy to miały być piątki, czy jakiś inny sposób wyróżnienia. Być może miała być to ocena za aktywność, a nie za wiedzę – mówił rozgłośni Tomasz Kwiatkowski, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ostrowcu i nauczyciel historii oraz WOS-u.

Mężczyzna nie widzi niczego nieodpowiedniego w swoim zachowaniu. – Premier rządu polskiego przyjeżdża do Ostrowca, to warto by młodzież go poznała. Byłem w klasach, informowałem o przyjeździe premiera, informowałem o możliwości przyjścia na to spotkanie i uznałem, że jeśli będą aktywni to chciałbym to jakoś docenić – tłumaczył Kwiatkowski.

Dyrektor I LO w Ostrowcu kandyduje z ramienia PiS na prezydenta miasta.