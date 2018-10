- Chcemy zaapelować głównie do wyborców PiS, aby przemyśleli kim jest ta władza. Za kim jest Mateusz Morawiecki - podkreśliła Łukacijewska. Jej zdaniem wyborcy, "nie usłyszą tego w mediach publicznych, nie usłyszą tego w radiu publicznym, nie zobaczą tego telewizji publicznej, telewizji - można powiedzieć - PiS". - Pan premier Morawiecki tak naprawdę oszukuje i kłamie Polaków - uważa europosłanka.

Według niej, "Mateusz Morawiecki nie jest człowiekiem, który dobrze życzy Polakom". - On uważa, że jest ponad Polakami, że Polacy są naiwni, że można im wcisnąć wszystko. Co innego mówi w kampanii wyborczej, a co innego mówi gdy nie wie że jest nagrywany, albo gdy nie ma wokół niego dziennikarzy - stwierdziła Łukacijewska.

W podobnym tonie wypowiadała się Joanna Frydrych. - Mateusz Morawiecki ma dwie twarze. Jedną te prawdziwą z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie każe pracować Polakom za miskę ryżu, a wtedy gospodarka będzie lepsza, gdzie załatwia pracę swojemu koledze. A drugą twarz - tę na potrzeby kampanii, tę właśnie dla zmylenia obywateli - prezentuje teraz - powiedziała posłanka.

Frydrych zaapelowała, żeby premier Morawiecki podał się do dymisji. - W skali Europy nie było takiej sytuacji, gdzie zmuszony prawomocnym wyrokiem do sprostowania premier nadal pozostawałby na stanowisku - zauważyła.

Konferencja prasowa PO odbyła się na tle lawety z billboardem, na którym umieszczono zdjęcia i cytaty wypowiedzi premiera Morawieckiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Przy fotografii premiera widnieje cytat: "Jak ludzie ci zapier…ją za miskę ryżu (…), to wtedy gospodarka cała się odbudowała". Obok podobizny prezesa PiS umieszczono: "Nie możemy pozwolić na to, żeby społeczeństwo miało wiedzieć, że my kłamiemy".

Według organizatorów akcji, pierwsza wypowiedź ma pochodzić z taśm nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele, a druga z regionalnej konwencji PiS w Łodzi.

Łukacijewska poinformowała, że billboard do piątku na Podkarpaciu pojawi się m.in. w Stalowej Woli, Krośnie, Rzeszowie, Mielcu i Tarnobrzegu.