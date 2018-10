Andrzej Jakubowski na konferencji prasowej we wtorek poinformował, że "chciałby cofnąć się do debaty, która w poniedziałek odbyła się z kandydatami na prezydenta Koszalina w Polskim Radiu Koszalin".

Sprecyzował, że w ostatniej jej części, w podsumowaniu, wypowiadał się w kwestii swojego startu w wyborach samorządowych. - Na końcu stwierdzam, że startuję m.in. również po to, by odsunąć obecnego prezydenta od władzy. Jak również po to, by od władzy odsunąć posła Stanisława Gawłowskiego i stwierdzam, że "go ukryliście", że "się ukrył". I to jest fakt oczywisty – powiedział Jakubowski dziennikarzom.

Dodał, że prezydent Jedliński "zareagował na Facebooku". - Stwierdza do mnie wprost "biedny jesteś, biedny jesteś" - oznajmił.

I to za te słowa Jakubowski oczekuje "w trybie pilnym" przeprosin od Jedlińskiego. -To nie jest zachowanie, które przystoi kandydatowi prezydenta – mówił.

Jakubowski poinformował, że to mogą być przeprosiny za pośrednictwem mediów lub na piśmie. - Jak ich nie będzie, zastanowię się, czy wystąpić w trybie wyborczym na drogę sądową – powiedział, pytany o tę kwestię przez dziennikarza PAP.