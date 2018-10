Kierwiński mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie o doniesieniach piątkowej "Gazety Wyborczej" nt. kontrolowanej przez Instytut im. Lecha Kaczyńskiego spółki "Srebrna".

Według dziennika, prezes PiS Jarosław Kaczyński "osobiście włączył się w inwestycje spółki". Z dokumentów, którymi dysponuje gazeta ma wynikać, że "2 lutego 2018 roku rada Instytutu dała zgodę na +podjęcie przez zarząd czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego przez spółkę Srebrna+". Chodzi o 190-metrowy wieżowiec, tzw. Srebrna Tower, który - wedle doniesień medialnych - ma powstać na rogu ul. Srebrnej i Towarowej w Warszawie.

Pod decyzją rady, według "GW", podpisał się m.in. prezes PiS.

- Wiemy z tekstu "Wyborczej", że Jarosław Kaczyński doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie są plany inwestycyjne spółki +Srebrna+. Jarosław Kaczyński niejako zarządza tym procesem. Jego podpisy figurują pod ważnymi dokumentami Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest właścicielem spółki - powiedział Kierwiński.

Według niego, w związku z tym "coraz bardziej zasadne staje się pytanie" czy kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki, "ma docelowo działać w interesie warszawiaków, czy w interesie spółki +Srebrna+".

Poseł PO wezwał Jakiego do zajęcia stanowiska w tej sprawie. - Jeżeli partia polityczna, czy ludzie tej partii, która aspiruje do tego, żeby rządzić w stolicy, ma wielkie interesy, które sprowadzają się do budowy wieżowca w centrum miasta, to zasadne staje się pytanie, czemu ma służyć ratusz warszawski. Czy ratusz warszawski ma być pomocą w tym, by tę inwestycję przeprowadzić? - pytał Kierwiński.

Z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że spółka "Srebrna" działa od 1995 r. Jej prezesem jest Małgorzata Kujda - według mediów - żona Kazimierza Kujdy, obecnego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zarządzie Srebrnej znajdują się też Janina Goss, od lat bliska współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także Jacek Cieślikowski (jak pisały media - kierowca szefa PiS).

Siedziba spółki Srebrna mieści się przy ul. Srebrnej 16, w jednej z nieruchomości, którą w 1991 roku nabyła od skarbu państwa Fundacja Prasowa "Solidarność" (jednym z jej założycieli był Jarosław Kaczyński, ówczesny lider Porozumienia Centrum). Nieruchomość ta - podobnie jak budynek, gdzie mieści się obecnie siedziba PiS przy Nowogrodzkiej 84/86 - była częścią majątku likwidowanej na początku lat. 90. Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej RSW "Prasa - Książka - Ruch".