Martyniak wyjaśniła, że sytuacja była spowodowana błędem systemu informatycznego obsługiwanego przez firmę zewnętrzną. - Dalsze głosowanie odbywa się bez zakłóceń. Karty do głosowania na burmistrza miasta, do rady powiatu oraz do rady sejmiku województwa małopolskiego były wydawane prawidłowo – mówiła.

- Ok. godz. 12 zostaliśmy poinformowani, że w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Zakopanem wydawane są niewłaściwe karty do głosowania w wyborach do rady miasta Zakopane. O tych nieprawidłowościach zostało natychmiast poinformowane Krajowe Biuro Wyborcze w Nowym Sączu, które podejmie stosowne decyzje w tej sprawie - powiedziała PAP Zofia Martyniak.

Niewłaściwe karty do głosowania dotyczyły tylko wyborów do rady miasta. Wyborcy otrzymali karty z sąsiedniego okręgu. O błędzie poinformowali sami wyborcy.