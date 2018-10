Wojciech Hermeliński podczas konferencji prasowej odczytał komunikat PKW o liczbie osób "ujętych w spisach wyborców" oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godziny 12 w wyborach do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- PKW na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 397 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 tys. 417 komisji obwodowych informuje, że w wyborach do rad gmin wg. stanu na godz. 12 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 mln 935 tys. 205 osób - powiedział Hermeliński.

Dodał, że wydano karty do głosowania 4 mln 677 tys. 37 osobom uprawnionym, co stanowi "15,62 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach".