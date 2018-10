Roman Smogorzewski jest prezydentem Legionowa od maja 2002 r. W 2009 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej i jeszcze do niedawna był popierany przez to ugrupowanie. W październiku 2018 r. złożył rezygnację z członkostwa w partii. Było to po tym, gdy na konwencji wyborczej w Legionowie w sposób seksistowski wypowiadał się o kandydatkach własnego komitetu Porozumienie Samorządowe, do rady miasta.

- Jest z Tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna i wiesz... masz wiele innych walorów i kompetencji, ale jak zacznę za bardzo to wiesz... moja żona w ogóle nie jest zazdrosna, typowa kobieta (...) Tutaj mamy chyba dwie najbardziej aktywne, powiedziałbym, że napalone... (...) No i pani od seksu (śmiech). Przepraszam, ale tak mi się pani kojarzy - tak niedawno wypowiadał się o kandydatkach do rady miasta.

Jak się okazuje, mimo obraźliwych komentarzy pod adresem kobiet, Smogorzewski po raz kolejny został wybrany. Według sondażowych wyników otrzymał 63,8 proc. głosów.