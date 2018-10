W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 32,3 proc. proc., Koalicja Obywatelska - 24,7 proc., PSL - 16,6 proc.; po 6,3 proc. głosów dostali Bezpartyjni Samorządowcy i Kukiz'15 - wynika z opublikowanego w niedzielę wieczorem sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. PiS wygrało wybory do sejmików w 9 województwach m.in. na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, Koalicja Obywatelska w 7 województwach m.in. na Pomorzu i w Wielkopolsce.

Szef ludowców pytany był przez dziennikarzy po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych, czy wejdzie w koalicję z PiS w sejmikach. Ja to mówiłem wprost od samego początku, że nie będzie takich koalicji, bo nie wchodzi się w koalicje z partią antysamorządową, a antysamorządową partią jest dzisiaj PiS - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Według niego PiS jest partią, która niszczy polski samorząd. "I też chciała słowami swojej rzeczniczki wyeliminować inną formację życia publicznego, to jest po prostu niegodne" - zaznaczył.

My możemy rywalizować, konkurować, możemy się spierać, ale nie wolno mieć takich intencji, żeby kogoś eliminować z życia publicznego. Więc trudno wchodzić w jakiekolwiek koalicje z tymi, którzy są po prostu źle nastawieni do tego, z którym by mieli wchodzić w koalicje i są źle nastawieni do polski samorządowej. Nie będzie takich koalicji - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.