Choć Dorula nie należy do żadnej partii politycznej do wyborów startował z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Miejska Komisja Wyborcza w Zakopanem zatwierdziła już wszystkie protokoły z wyjątkiem jednego – pochodzącego z komisji nr 19, gdzie podczas wyborów doszło do nieprawidłowości. W tej komisji 12-tu wyborców otrzymało złe karty do głosowania w wyborach rady miasta. Mimo to wygrana burmistrza Doruli w pierwszej turze jest pewna, ponieważ jego główny oponent Marek Donatowicz uzyskał poparcie na poziomie 28,8 proc.

- Miło mi, że mieszkańcy docenili to co robiłem przez cztery lata minionej kadencji. Jeszcze w historii Zakopanego nie było takiej sytuacji, żeby kandydat wygrał już w pierwszej turze – powiedział PAP Dorula.

Do głównych osiągnięć Doruli w mijającej kadencji zalicza się utworzenie komunikacji miejskiej, walkę ze smogiem, remonty ponad 50-ciu ulic na terenie całego miasta. Za kadencji Doruli udało się wraz z TVP dwukrotnie zorganizować plenerowy koncert sylwestrowy. Dzięki wsparciu rządowemu Zakopane przejęło w ostatniej kadencji udziały w spółce Polskie Tatry posiadającej szereg obiektów hotelarskich i Aquapark. Rząd także wsparł finansowo zakup dawnej siedziby gestapo w Zakopanem, gdzie planowane jest muzeum II wojny światowej.

Na szereg inwestycji burmistrz Dorula pozyskał fundusze unijne, a sztandarową inwestycją było rozpoczęcie remontu budynku dworca kolejowego i rozpoczęcie budowy centrum komunikacyjnego. Z Funduszy Unijnych udało się także wyremontować zabytkową willę Czerwony Dwór, która mieści obecnie Zakopiańskie Centrum Kultury. Zrewitalizowano też Równię Krupową i wybudowano dwa wielofunkcyjne boiska sportowe.

- W kolejnej kadencji chcę powiększyć komunikację miejską o dodatkowe linie, aby podnosić standard naszego transportu zbiorowego i przyczynić się do zmniejszenia korków w sezonie turystycznym. Ważną inwestycją będzie też parking zaporowy na osiedlu Spyrkówka, rozwój sieci gazowej i dalsza walka o czyste powietrze w Zakopanem, bo na ten cel otrzymaliśmy już środki dotacyjne – wymieniał burmistrz.

Dodał, że będzie zabiegał również o inwestycje narciarskie w rejonie Harendy, Nosala a także Gubałówki i modernizację wyciągu na Hali Goryczkowej.