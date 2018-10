W poniedziałek wieczorem nadal nie było pełnych, oficjalnych wyników wyborów prezydentów i radnych ze wszystkich miast woj. śląskiego. Część miejskich komisji zakończyła już pracę, ale w części nadal brakowało danych z pojedynczych, a czasem nawet kilkunastu, obwodów, co uniemożliwiało sporządzenie końcowych protokołów. W kilku przypadkach dane były pełne, ale protokoły czekały na podpisy wszystkich członków komisji.

Nigdzie nie było jednak - jak ustaliła PAP - sytuacji, w której brakujące dane z obwodów mogłyby odebrać kandydatowi zwycięstwo w pierwszej lub przejście do drugiej tury wyborów.

Późnym popołudniem prace zakończyła miejska komisja wyborcza w Katowicach, gdzie w pierwszej turze zwyciężył dotychczasowy prezydent, bezpartyjny Marcin Krupa, z poparciem 55,4 proc. wyborców (64 941 głosów); to więcej niż dawały Krupie opublikowane w niedzielę wieczorem sondaże, w których poparcie dla niego szacowano na ponad 51 proc.

Drugi w katowickich wyborach był kandydat Koalicji Obywatelskiej Jarosław Makowski, którego poparło 28 254 osób (24,11 proc.). Jarosław Gwizdak (komitet "Prawo do Katowic") zdobył 12 461 głosów (10,63 proc), a na Ilonę Kanclerz ze Śląskiej Partii Regionalnej głosowało 7064 wyborców (6,03 proc.).

W Częstochowie na urzędującego prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z komitetu SLD Lewica Razem głosowało 59 346 osób, (59,76 proc.), co także dało mu zwycięstwo w pierwszej turze. Drugie miejsce w częstochowskich wyborach zajął senator PiS Artur Warzocha, który uzyskał poparcie 25 361 częstochowian (25,54 proc.), a trzecie - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marcin Maranda (komitet "Marcin Maranda. Mieszkańcy Częstochowy"), na którego oddano 6130 głosów – 6,17 proc.

W Tychach rządzący miastem od 18 lat bezpartyjny Andrzej Dziuba otrzymał poparcie 38 063 osób (75,72 proc.), a jego jedyną kontrkandydatkę, Anitę Skapczyk z PiS poparło 12 206 wyborców (24,28 proc.).

W Siemianowicach urzędujący od 2014 r. 38-letni prezydent Rafał Piech otrzymał 22 706 głosów, co dało mu rekordowe procentowe poparcie w wysokości 83,64 proc. Kolejny wynik - 2375 głosów - uzyskała kandydatka Koalicji Obywatelskiej Karina Siwiec-Magielnicka.

W Chorzowie mieszkańcy wybrali prezydenta już w pierwszej turze, oddając prawie 25 121 (65,03 proc.) głosów na obecnego prezydenta Andrzeja Kotalę (Koalicja Obywatelska). Kolejny wynik należał do Leszka Piechoty (PiS), który zdobył 5639 głosów (14,6 proc.).

W pierwszej turze zwyciężył dotychczasowy prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Jako członek PO startował z komitetu Nasz Wodzisław zdobywając 10 628 głosów i uzyskując poparcie na poziomie 54,85 proc. Drugi wynik przypadł tam Jarosławowi Mrozkowi (PiS) – 4298 głosów przełożyło się na poparcie 22,18 proc.

W pierwszej turze zwyciężył również Arkadiusz Chęciński w Sosnowcu (KO). Z 55 618 głosami zdobył on poparcie 66,72 proc. Na drugą pod względem wielkości poparcia Grażynę Welon z PiS zagłosowało 12 413 osób (14,89 proc.).

Najdłużej urzędujący prezydent miasta w Polsce - Zygmunt Frankiewicz, pełniący tę funkcję w Gliwicach od 1993 r. - wygrał w pierwszej turze z ok. 73-proc. poparciem, jednak w poniedziałek wieczorem wciąż nie były znane ostateczne i pełne dane z Gliwic.

Nie było też ostatecznych, pełnych danych z kilku innych miast, gdzie również nie będzie drugiej tury wyborów prezydenckich, i gdzie triumfowali urzędujący prezydenci. Tak stało się w Rybniku (wygrał Piotr Kuczera z Koalicji Obywatelskiej, z poparciem ponad 61 proc.), Jaworznie (Paweł Silbert z lokalnego komitetu), Będzinie (należący do SLD Łukasz Komoniewski, ok. 65 proc. głosów), Jastrzębiu-Zdroju (bezpartyjna Anna Hetman zdobyła ok. 51 proc. głosów) i Piekarach Śląskich, gdzie bezpartyjna Sława Umińska-Duraj wygrała w pierwszej turze z ok. 66-proc. poparciem, wyprzedzając posła PiS, b. ministra transportu Jerzego Polaczka, którego poparło ponad 20 proc. wyborców.

W Świętochłowicach - według oficjalnych danych - w drugiej turze zmierzą się dotychczasowy prezydent Dawid Kostempski (KO) oraz Daniel Beger (Przyjazne Świętochłowice). Kostempski uzyskał 7397 głosów (41,68 proc.), Beger – 5537 głosów (31,2 proc.).

W Żorach - również oficjalnie - dotychczasowy prezydent Waldemar Socha (Żorskie Porozumienie i Waldemar Socha) otrzymał 11 427 głosów (47,25 proc.) i zmierzy się w drugiej turze wyborów z Anną Gaszką z komitetu Żorska Samorządność (6259 głosów – 25,88 proc.).

W Raciborzu do drugiej tury weszli obecny prezydent Mirosław Lenk, członek PO startujący z listy komitetu "Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk", na którego zagłosowało 5072 wyborców (26,53 proc. O reelekcję będzie walczył z Dariuszem Polowym (komitet "Dariusz Polowy – Racibórz może być wielki"), który uzyskał nieznacznie lepszy wynik od prezydenta – 5111 głosów (26,74 proc.) O urząd prezydenta Raciborza ubiegało się pięcioro kandydatów, spośród których tylko Lenk jest członkiem partii politycznej.

W Dąbrowie Górniczej popierany przez dotychczasowego prezydenta Zbigniewa Podrazę (SLD) jego zastępca Marcin Bazylak (SLD Lewica Razem) uzyskał 17 585 głosów (34,24 proc.) i w drugiej turze zmierzy się z Robertem Warwasem z PiS (12 967 – 25,25 proc.).

W Rudzie Śląskiej urzędująca, bezpartyjna Grażyna Dziedzic (20 010 głosów, blisko 41 proc. poparcia) zmierzy się w drugiej turze z kandydatem PiS Markiem Wesołym (12 671 głosów, niespełna 26 proc. poparcia).

W Bielsku-Białej, skąd w poniedziałek wieczorem dane były nadal niepełne, w drugiej turze zmierzą sią Jarosław Klimaszewski (KO) i Przemysław Drabek (PiS).

W Mysłowicach, gdzie również do wieczora nie ogłoszono oficjalnych wyników, urzędujący prezydent Edward Lasok nie przeszedł do drugiej tury, w której będą rywalizować bezpartyjny Dariusz Wójtowicz oraz Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej.

W Zabrzu druga tura odbędzie się z udziałem urzędującej prezydent, bezpartyjnej Małgorzaty Mańki-Szulik (uzyskała ok. 35 proc. głosów)i Agnieszki Rupniewskej z Koalicji Obywatelskiej.

W Bytomiu w drugiej turze zmierzą się obecny prezydent Damian Bartyla, ubiegający się o reelekcję w listy lokalnego komitetu, oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Mariusz Wołosz.

W Zawierciu obecny prezydent Witold Grim będzie rywalizować w drugiej turze - jak wskazują cząstkowe dane - z Łukaszem Konarskim z komitetu "Konarski - Zawierciańska odnowa".

Wśród burmistrzów - jak wynika z nieoficjalnych, a w kilku przypadkach wciąż niepełnych danych - w pierwszej turze zwyciężyli m.in. Zbigniew Szaleniec w Czeladzi, Stanisław Piechula w Mikołowie, Arkadiusz Czech w Tarnowskich Górach, Krystian Grzesica w Bieruniu, Marian Błachut w Czechowicach-Dziedzicach i Edward Maniura w Lublińcu.