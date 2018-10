Przetrwać reformę oświaty

To wyzwanie dla wszystkich samorządów. Za rok dwa roczniki trafią do 1 klasy liceów i szkół zawodowych. Będzie to ostatni rocznik 3 klasy gimnazjów i pierwszy nowej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Problemy było widać już w tym roku, bo szkoły średnie, chcąc się dostosować do zwiększonej liczby uczniów za rok, przyjmowały ich mniej. W kolejnym roku sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Pojawiają się nawet pomysły, by w niektórych placówkach zajęcia odbywały się w sobotę. Warszawskiemu ratuszowi grozi bunt niezadowolonych rodziców.

Śmieci

Sam Rafał Trzaskowski wymienił sprawę nowych zasad segregacji odpadów (począwszy od 2019 r.) jako jedno z głównych wyzwań dla Warszawy. W nowym systemie będzie odbieranych pięć frakcji odpadów: papier – pojemnik niebieski, tworzywa sztuczne – pojemnik żółty, szkło – pojemnik zielony, biodegradowalne – pojemnik brązowy, niesegregowane odpady – pojemnik czarny. Wciąż niewiadomą pozostaje to, czy ceny za wywóz śmieci pozostaną na tym samym poziomie, czy nastąpi wzrost stawek.

Relacje z rządem

Trzaskowski wygrał w widowiskowy sposób. To może budzić w rządzie chęć odwetu, z kolei dla PO także może być miejscem pokazywania, czym politycznie PO różni się od PiS. To czynniki, które mogą budować napięcie na linii Warszawa – rząd. Nie wiadomo także, jak nowy prezydent ułoży sobie relacje z komisją weryfikacyjną, którą kieruje były konkurent. Z drugiej strony od Jerzego Kwiecińskiego słychać zapewnienia, że samorządy, w których nie rządzi PiS, nie będą traktowane inaczej.

Najważniejsze wyzwania w stolicy (c)(p) / Dziennik Gazeta Prawna

Metro

W kampanii dopiero po jakimś czasie Trzaskowski dołączył do licytacji o to, kto wybuduje więcej nowych linii metra (i szybciej). Do 2023 r. dokończona ma być budowa II linii metra z Bemowa (stacja Połczyńska) na Targówek (stacja Bródno), a następnie ma nastąpić przedłużenie do Ursusa oraz do stacji PKP Warszawa Toruńska. W pierwszej kadencji Trzaskowskiego rozpocząć ma się też budowa III linii. Na wszystko trzeba ogromnych pieniędzy, a ta obietnica wyborcza będzie dość łatwa do zweryfikowania przez mieszkańców.

Smog

Temat złej jakości powietrza pojawiał się w kampanii, choć dopiero teraz wróci z pełną siłą, gdy na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. Warszawa co prawda prowadzi program wymiany starych pieców, jednak nie brakuje głosów, że odbywa się to za wolno i na zbyt małą skalę w stosunku do potrzeb. W grę wchodzą też inwestycje w niskoemisyjny transport, dalsza edukacja mieszkańców, ale i egzekucja przepisów (już od listopada strażnicy miejscy będą mogli nakładać mandaty za łamania postanowień uchwały antysmogowej województwa). Trzaskowski w którymś momencie stanie też przed koniecznością jasnej deklaracji, czy tworzyć w Warszawie strefy niskiej emisji z ograniczonym dostępem dla starych aut.