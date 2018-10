Beata Mazurek podkreśliła, że kampania wyborcza będzie m.in. tematem posiedzenia kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. Pytana o możliwe koalicje z SLD lub PSL w sejmikach województw podkreśliła, że wciąż czeka na ostateczne wyniki wyborów.

- Wygląda na to, że w kilku sejmikach możemy mieć samodzielną większość. Jaki będzie rozkład sił politycznych - zobaczymy. Na razie wiemy, że poparcie PSL-owi spada, być może PSL powinien się zastanowić nad tym, czy nie warto zmienić lidera, po to, żeby PSL mogło mieć zdolność koalicyjną z innymi ugrupowaniami - powiedziała rzeczniczka PiS.

W tym kontekście rzeczniczka PiS była też pytana o to, czy żałuje swoich słów, że "PSL powinno zostać wyeliminowane z życia publicznego". - Ja to powiedziałam w kontekście wyborów samorządowych. Ta eliminacja to jest czerwona kartka, tylko i wyłącznie tyle albo aż tyle. PSL rozpaczliwie mnie zaatakował, w zupełnie niesłuszny sposób dokonywało nadinterpretacji - odpowiedziała.

"Skoro PSL ma bardzo słaby wynik (klęska w wielu województwach), to może zmieni lidera? Wtedy będzie nowe otwarcie i możliwość powołania koalicji w niektórych sejmikach" - napisała później na Twitterze rzeczniczka PiS.

We wtorek wieczorem zbierze się też Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej. Jak poinformował rzecznik partii Jan Grabiec, Zarząd omówi niedzielne wybory samorządowe i przygotowania do drugiej tury wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

- Choć nie ma jeszcze ostatecznych wyników, chcemy podsumować pierwszą turę wyborów, ale też (wyciągnąć) wnioski na drugą turę, bo kampania nadal trwa - powiedział Grabiec.

Jan Grabiec jest spokojny o wyniki wyborów do sejmiku Mazowsza. Jest przekonany, że regionem tym będą współrządzić Koalicja Obywatelska i PSL. Koalicja PO i PSL na Mazowszu funkcjonuje od 12 lat. Z nieoficjalnych informacji wynika, że stanowisko ma utrzymać dotychczasowy, wieloletni marszałek województwa Adam Struzik (PSL).

- Będziemy o tym rozmawiać z PSL, deklaracje liderów tego ugrupowania są bardzo obiecujące, także czekamy na oficjalne wyniki, żeby potwierdzić te deklaracje już konkretnymi umowami – powiedział rzecznik Platformy.