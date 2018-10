PSL uczestniczyło w zarządzaniu województwem świętokrzyskim od 1998 r. W 2006 r. współtworzyło koalicję z PO i PiS, a od 2010 r. wyłącznie z Platformą. W wyborach do sejmiku ostatniej kadencji ludowcy zwyciężyli, uzyskując 17 mandatów – mimo takiej większości w 30 osobowym gremium, zdecydowano o koalicji z PO. W 2014 r. kolejne były: PiS - osiem mandatów, PO - trzy, SLD – dwa.

Po niedzielnym głosowaniu, zupełnie zmienił się układ sił w sejmiku województwa. PiS zdobywając 16 mandatów, uzyskało większość, dającą możliwość samodzielnych rządów w regionie. PSL ma dziewięć mandatów, Koalicja Obywatelskie (PO i Nowoczesna) – trzy, a po jednym przypadło komitetom: SLD-Lewica Razem i Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty.

Wśród nowych radnych wybranych z list PiS są m.in. sekretarz generalny Solidarnej Polski Mariusz Gosek, b. wojewoda świętokrzyski i b. senator Grzegorz Banaś, b. posłanka - doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina - Renata Janik, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach Elżbieta Śreniawska, b. burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca. Ponownie radnym PiS w sejmiku został też sekretarz świętokrzyskiego PiS, Andrzej Pruś.

Klub PSL pomniejszył się o ośmiu radnych. Do sejmiku nie wszedł m.in. radny pięciu kadencji, b. przewodniczący gremium Tadeusz Kowalczyk. Mandatu nie uzyskała także ubiegająca się o reelekcję, oskarżona o przyjęcie łapówki dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Małgorzata S.

Z rekordowym, największym poparciem wśród wszystkich kandydatów do sejmiku - 31 980 osób - radnym na czwartą kadencję został wybrany wiceprezes PSL, szef świętokrzyskich ludowców, od 2006 r. marszałek województwa Adam Jarubas. Do sejmiku wybrani zostali także zasiadający w dotychczasowym zarządzie województwa Piotr Żołądek i Agata Binkowska (nie udało się to Markowi Szczepanikowi) oraz przewodniczący sejmiku ostatniej kadencji, b. wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk.

Radnymi ponownie zostali, startujący z list Koalicji Obywatelskiej: wicemarszałek województwa ostatniej kadencji Jan Maćkowiak (działacz PO), a także lekarz psychiatra, wiceprzewodniczący poprzedniego sejmiku Grigor Szaginian. Trzecim radnym KO będzie debiutujący w tej roli kielecki adwokat, Sławomir Gierada. Do sejmiku nie dostał się b. poseł i b. deputowany do Parlamentu Europejskiego, b. komisarz świętokrzyskiej PO Paweł Zalewski.

Radnym z SLD został ponownie b. poseł, prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz. Mandatu nie uzyskali też m.in.: szef świętokrzyskiego Sojuszu, b. europoseł Andrzej Szejna oraz b. poseł i b. minister sprawiedliwości, Jerzy Jaskiernia.

Jednego radnego wprowadził do sejmiku debiutujący na scenie politycznej regionu komitet Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty. Europoseł, wybrany z list PO, który sygnuje komitet swoim nazwiskiem, jest prezesem stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie. Wenta - b. zawodnik i trener kadry Polski piłkarzy ręcznych, ubiega się o prezydenturę w Kielcach - w I turze głosowania pokonał urzędującego od 2002 r. Wojciecha Lubawskiego. Do sejmiku dostała się wiceprezes stowarzyszenia, kierowniczka kieleckiego biura europosła, Danuta Papaj.

W poniedziałek wieczorem dotychczasowy marszałek województwa opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zaznaczył, że "tym razem wyborcy zdecydowali się powierzyć odpowiedzialność za region innej formacji (gratuluję!)". - Wierzę w to, że będziemy mogli dalej z mieszkańcami działać dla naszego regionu – dodał Jarubas.

Wcześniej na antenie Radia Kielce prezes świętokrzyskiego PiS poseł Krzysztof Lipiec komentując badania sondaże przeprowadzone w niedzielę wyborczą, które prognozowały zwycięstwo PiS w regionie podkreślił, dziękując wyborcom "za zaufanie": "To dla nas bardzo cenne, że Prawo i Sprawiedliwość jest liderem w województwo świętokrzyskim, i to w niełatwych wyborach, jakimi są jednak w polityce wybory samorządowe".

Pytany, czy ugrupowanie ma już kandydata na marszałka, polityk zaznaczył, że PiS jest przygotowane do "wzięcia odpowiedzialności za województwo świętokrzyskie".

