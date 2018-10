Sąd Apelacyjny w Krakowie przychylił się do zażalenia prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. Premier Mateusz Morawiecki w ciągu 48 godzin musi sprostować swoją wypowiedź dotyczącą działań władz Krakowa w sprawie smogu.

- Nie mogłem pozwolić na to, by poszła opinia, że nic się nie robi, bo to nie tylko mnie uwłacza, ale przede wszystkim mieszkańcom - powiedział Jacek Majchrowski po decyzji sądu. - Mieszkańcy włożyli pieniądze, pracę i swoje zdrowie czasem, żeby doprowadzić do zmiany palenisk.

Majchrowski przypomniał, że wystosował do Mateusza Morawieckiego list w którym opisał działania Krakowa w walce ze smogiem. - Gdyby była reakcja na to i powiedzenie że "wprowadzili mnie w błąd moi eksperci, czy moi doradcy", to nie byłoby sprawy - powiedział.

Sąd Apelacyjny w Krakowie - jak poinformował jego rzecznik Tomasz Szymański - zmienił we wtorek postanowienie Sądu Okręgowego "i uwzględnił wniosek Jacka Majchrowskiego praktycznie w całości".

Chodzi o wypowiedź z krakowskiej konwencji PiS, która odbyła się 14 października. Morawiecki przywołał wówczas wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018 r., w którym - jak mówił - lata 2008-2015 "określone zostały jako brak polityki na rzecz czystego powietrza". - Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem, nie zrobili nic lub prawie nic – powiedział wówczas Morawiecki.