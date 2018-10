Morawiecki odwiedził we wtorek Włocławek, aby udzielić poparcia kandydatowi PiS na prezydenta tego miasta Jarosławowi Chmielewskiemu, przed drugą turą wyborów samorządowych. W pierwszej turze wyborów Chmielewski zdobył 23,39 proc. głosów. Jego rywala, obecnego prezydenta miasta Marka Wojtkowskiego (Koalicja Obywatelska) poparło 26,25 proc. wyborców.

My do Włocławka przyciągnęliśmy już wiele środków z naszych programów senioralnych, z naszych programów prospołecznych, ale chcemy więcej, chcemy bardziej pomóc Włocławkowi w jego rozwoju - mówił premier. Podkreślił, że jego ugrupowanie patrzy na los tych osób, które są pokrzywdzone, którym trudniej się wiedzie.

Morawiecki wskazał, że Polska od kilku miesięcy jest specjalną strefą ekonomiczną. Wymaga to tylko prężnego, uczciwego, skutecznego gospodarza. Kogoś takiego, kto weźmie tego byka niemożności za rogi i ściągnie tutaj nowych inwestorów - krajowych i zagranicznych - zaznaczył. Podkreślił jednocześnie, że to właśnie rząd PiS przyciągnął do Polski bardzo wielu inwestorów, również tych z zagranicy. Dodał, że chce, aby Włocławek był jednym z centrów usług dla biznesu.

Program PiS dla Włocławka - jak powiedział premier - można ująć w czterech słowach: rodzina, praca, płaca i mieszkanie. Dzisiaj jesteśmy przed drugą turą wyborów samorządowych i tutaj we Włocławku jest bardzo ważne, na kogo mieszkańcy zagłosują, kogo mieszkańcy wybiorą - czy szansę na nowy rozwój, nowe miejsca pracy, nowe drogi lokalne, czy marazm i letarg, nijakość, bylejakość taką, jaka była do tej pory - mówił premier na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że rozmawiał z Jarosławem Chmielewskim na tematy społeczne i wie, że Włocławek bardzo potrzebuje nowych miejsc w żłobkach, przedszkolach, domach seniora, klubach seniora. Nasi poprzednicy na ten cel wydawali około 30 mln zł, na domy seniora. My w tegorocznym budżecie mamy już 90 mln, w przyszłorocznym jesteśmy gotowi finansować nowe takie inwestycje dla wszystkich naszych seniorów, tutaj we Włocławku, jeżeli tylko będzie oferta, propozycja, jeżeli będzie prężny gospodarz, skuteczny i uczciwy, który będzie w stanie przeprowadzić tego typu inwestycje - zadeklarował premier.

Chmielewski podkreślał, że bardzo zależy mu na dobrej współpracy z rządem i premierem. Włocławek to 106-tysięczne miasto, doskonale położone - w centrum Polski. Tuż obok autostrada, szlak kolejowy, za chwilę żeglowna Wisła, bo będzie kolejny stopień wodny. Potrzebujemy dynamicznego rozwoju i wsparcia. Potrzebujemy wsparcia takich osób jak pan premier Mateusz Morawiecki. W ostatnich latach rząd PiS przeznaczył 300 mln zł dla Włocławka. 140 mln zł wpłynęło bezpośrednio z programu Rodzina 500 Plus. Jest mnóstwo programów rządowych - m.in. Dostępność Plus czy Mieszkanie Plus, które mogą rozwiązać wiele problemów w naszym mieście - podkreślił Chmielewski podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem rządu.

Dodał, że niezbędne dla rozwoju miasta jest budownictwo. Wskazał, że chce, aby we Włocławku powstało minimum 500 mieszkań w kolejnych pięciu latach, które będą stymulantem rozwojowym. Chciałbym współpracując z rządem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego te mieszkania dla włocławian wybudować - mówił.

Przypomniał o planowanej inwestycji w Siarzewie, gdzie ma powstać drugi stopień wodny na Wiśle w tym regionie, co pomoże w przywróceniu jej żeglowności. Poprzednicy zapominali o naszym mieście. Obecny prezydent Marek Wojtkowski (PO) dostał propozycję współpracy z programu +Fabryka+. Niestety nie było żadnej reakcji. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. My musimy korzystać ze środków wokół nas jak najpełniej, żeby wyrównywać dysproporcję z innymi miastami w województwie kujawsko-pomorskim. Ja będę o takie środki zabiegał, aplikował, starał się - wnioskował o wsparcie" - zadeklarował Chmielewski.

Wyraził zadowolenie, że w ostatnich tygodniach w mieście było wiele osób z rządu, które mówiły o wsparciu dla Włocławka - m.in. na remont dworca, który jego zdaniem od wielu lat straszy. Jest szansa, że będzie on piękną wizytówką miasta - powiedział Chmielewski. Podkreślił, że we Włocławku potrzebni są nowi przedsiębiorcy i nowe firmy, które pozwolą na rozwój miasta. Będę również zabiegał o to, żeby Ci inwestorzy, którzy chcą inwestować w centrum Polski, wybierali właśnie Włocławek- podkreślił Chmielewski.

Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 4 listopada.