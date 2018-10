Jak czytamy w środowym wydaniu "Rzeczpospolitej", ponad 45 procent biorących udział w badaniu IBRiS jest zdania, że PiS wygrało wybory samorządowe. 20 procent badanych uważa z kolei, że wygraną może się cieszyć Koalicja Obywatelska.

W rozmowie z "Rz" prof. Ewa Marciniak, politolog UW podkreśliła, że badanie pokazuje to jak PiS "ładnie sprzedało swój sukces, choć jest on przecież połowiczny, bo nie odnosi się do wszystkich szczebli, np. do dużych miast".

"W Warszawie liczba głosów na kandydata PO była ponaddwukrotnie większa" - dodała.

Dziennik przypomina, że dwa główne ugrupowania od momentu ogłoszenia sondażowych wyników w niedzielę, 21 października, "usiłowały przekonać Polaków, że są zwycięzcami".

Wygląda jednak na to, że udało się to tylko PiS, którego zwycięstwo uznaje nawet część wyborców, którzy na partię nie głosowali. Prawie 7 procent wyborców KO uważa, że zwyciężyła polityczna konkurencja - czytamy dalej.