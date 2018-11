Głosowanie w drugiej turze odbyło się w tych gminach, w których 21 października żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów. Do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem. W drugiej turze wyborów zwycięża ten kandydat, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów.

Gdańsk

wybory prezydenta miasta wygrał Paweł Adamowicz, głosowało na niego 64,7 proc. wyborców; na Kacpra Płażyńskiego - 35,3 proc., wg sondażu Ipsos

Adamowicz: Będę robił wszystko, żeby pokazać, że jestem prezydentem wszystkich gdańszczan

- Będę wszystko robił z moimi współpracownikami, aby przez pięć lat pokazać wam, że jestem prezydentem wszystkich, bez wyjątku gdańszczan - powiedział Paweł Adamowicz, który według sondażowych wyników II tury wyborów został ponownie prezydentem Gdańska.

Adamowicz podziękował swojemu sztabowi wyborczemu, rodzinie i wolontariuszom, wicemarszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi, Aleksandrowi Hallowi oraz przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi.

Podziękował również za wspólną rywalizację kandydatowi Zjednoczonej Prawicy Kacprowi Płażyńskiemu. - Mam nadzieję, że wiele z punktów programu, które nas łączą, będziemy mogli realizować w Radzie Miasta Gdańska. Mam do pana ogromny szacunek i chciałbym, żeby pan to wiedział - mówił Adamowicz.

- Będę wszystko robił z moimi współpracownikami, aby przez te pięć lat pokazać wam, że jestem prezydentem wszystkich, bez wyjątku gdańszczan. Gdańsk dzisiaj po raz drugi dokonał wyboru, Gdańsk dzisiaj po raz drugi opowiedział się za Gdańskiem wolności, równości, solidarności, Gdańskiem otwartym - dodał Adamowicz.

Płażyński pogratulował zwycięstwa Adamowiczowi

- To, czego dokonaliśmy w kampanii wyborczej, to coś bardzo dobrego dla gdańskiej demokracji, dla dyskursu publicznego w Gdańsku - powiedział Kacper Płażyński, który według sondażowych wyników II tury przegrał wybory prezydenckie w Gdańsku.

Płażyński pogratulował swojemu kontrkandydatowi Pawłowi Adamowiczowi zwycięstwa. Wyraził też nadzieję, że kolejne pięć lat będzie lepsze dla Gdańska niż dotychczasowe.

Ocenił, że to "czego dokonał sztab PiS, to coś bardzo dobrego dla gdańskiej demokracji, dla dyskursu publicznego w Gdańsku". Podkreślił, że tegoroczna kampania wyborcza była prowadzona "blisko ludzi". Jak zapowiedział, te wątki merytoryczne, które w niej podejmowano, "nie zginą" i będą kontynuowane.

Kraków

wybory prezydenta miasta wygrał Jacek Majchrowski; głosowało na niego 64,6 proc. wyborców, na Małgorzatę Wassermann - 35,4 proc., wg sondażu Ipsos

Majchrowski: Obiecuję nadal godnie sprawować urząd prezydenta Krakowa

- Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa; obiecuję, że będę nadal godnie sprawował urząd prezydenta Krakowa - powiedział Jacek Majchrowski, który - według sondażowych wyników II tury wyborów - wygrał wybory w stolicy Małopolski.

- Dziękuję tym wszystkim, którzy poszli do wyborów, bo - jak wszyscy pamiętacie - mieliśmy taki konkurs między miastami, gdzie będzie większa frekwencja, jako że to od tej frekwencji bardzo wiele, moim zdaniem, zależało. I tak też się stało - powiedział Majchrowski po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll.

Obecny prezydent Krakowa dziękował też wolontariuszom, którzy pracowali w jego sztabie. - To naprawdę była, wbrew temu, co państwo oceniacie, że taka kampania była dosyć niemrawa, to naprawdę było bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu (wolontariusze) musieli poświęcić. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa, a było ich bardzo wiele osób - mówił Majchrowski.

Obiecał, że będzie nadal godnie sprawował urząd prezydenta Krakowa.

Wassermann: Taki jest wybór krakowian, ja go przyjmuję, szanuję

- Taki jest wybór krakowian, ja go przyjmuję, szanuję; robiłam wszystko, aby przekonać krakowian do tego, że warto zmienić prezydenta - mówiła kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann. Według sondażu Ipsos wybory w Krakowie wygrał Jacek Majchrowski.

Wassermann komentując wyniki sondażowe w telewizji internetowej wPolsce.pl podziękowała wszystkim, którzy oddali na nią głos. Pogratulowała też prezydentowi Majchrowskiemu. - Życzę mu sukcesów, które będą dobre dla Krakowa - powiedziała. - Taki jest wybór krakowian, ja go przyjmuję, szanuję - podkreśliła posłanka PiS.

Zaznaczyła jednocześnie, że w kampanii wyborczej nie miała prostej sytuacji. - Jestem kandydatem popieranym przez Zjednoczoną Prawicę, PiS. Natomiast Jacek Majchrowski był kandydatem popieranym przez wszystkie pozostałe partie opozycyjne. W obliczu takiego układu sił uważam, że ten wynik jest bardzo dobry - dodała Wassermann.

Podkreśliła też, że robiła wszystko, aby wygrać. - Robiłam wszystko, aby przekonać krakowian do tego, że warto zmienić prezydenta. Natomiast jest taka sytuacja jaka jest i mogę powiedzieć tak, że te 35 proc. w obliczu tego, że nie szukałam koalicjantów, nie proponowałam stanowiska wiceprezydenta, to uważam, że to jest bardzo duży, bardzo dobry wynik i bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim, którzy poszli do wyborów i oddali na mnie głos - oświadczyła Wassermann.

Kielce

wybory prezydenta miasta wygrał Bogdan Wenta; głosowało na niego 64 proc. wyborców, na Wojciecha Lubawskiego - 36 proc., wg sondażu Ipsos

Wenta: Włączę do programu elementy programów moich kontrkandydatów

- Będę konsekwentnie realizował program, który zaproponowałem, ale włączę do niego także elementy programów moich kontrkandydatów - mówił w niedzielę Bogdan Wenta, który według sondażowych wyników II tury wyborów został prezydentem Kielc.

Wenta podziękował wszystkim kielczanom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. - Program, który zaproponowałem razem z drużyną, która tutaj jest na tej sali, będę realizował bardzo konsekwentnie i wierzę w to, że ciężką pracą przekonamy także tych, którzy może dzisiaj jeszcze nie są zdecydowani, ale naszymi działaniami będziemy ich przekonywać - mówił Wenta.

- Zapewniam również, że włączymy do naszego programu elementy programów moich dotychczasowych kontrkandydatów - dodał.

Wenta dziękował również wszystkim swoim kontrkandydatom. - Łączy nas dobro tego miasta - oświadczył.

Lubawski: Wynik przyjmuję z pokorą

- Wynik przyjmuję z pokorą, dziękuję tym wszystkim, którzy głosowali na mnie, ale przede wszystkim dziękuje tym, którzy byli blisko mnie po pierwszej turze – powiedział Wojciech Lubawski komentując sondaż Ipsos, z którego wynika, że w II turze wybory prezydenta Kielc wygrał europoseł Bogdan Wenta.

Lubawski, sprawujący od 2002 r. urząd prezydenta Kielc, po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów podziękował wszystkim, którzy wspierali go podczas kampanii wyborczej.

- Bardzo dziękuję również PiS, bo zarówno pan prezes, pan premier, pani wicepremier Beata Szydło, pani Beata Kempa (minister ds. pomocy humanitarnej), to są ludzie, którzy bezpośrednio mnie popierali, za to jestem im wdzięczny – mówił Lubawski.

Za kilkunastoletnią współpracę podziękował także swoim zastępcom w kieleckim ratuszu, którzy w tym czasie – jak podkreślił – włożyli niezwykle dużo wysiłku w to, żeby w Kielcach było lepiej.

- Wszystko to, co robiłem wynika z tego, że po prostu kocham Kielce. Na przyszłość mogę się tylko modlić o to miasto, bo to potrafię. Reszta nie jest już w moich rękach – powiedział Lubawski.

Dodał, że wycofuje się z publicznego funkcjonowania.

