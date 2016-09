Następne dni z przelotnymi opadami, w poniedziałek zwłaszcza na południu kraju. Słupki rtęci sięgną od 14 stopni na Podlasiu do 20 na Dolnym Śląsku. We wtorek będzie padać na północy Polski. Termometry wskażą od 13 stopni w Suwałkach do 18 we Wrocławiu.

