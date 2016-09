Lekarze musieli przeprowadzić cesarskie cięcie, bo dziewczynka była za mała, by samodzielnie urodzić. Jak twierdzą medycy, ze względu na swój wiek, "matka" do końca nie wiedziała, co się z nią dzieje. Na szczęście wszystko przebiegło bez komplikacji - informuje portal echodnia.eu.

Sprawą, jeszcze w lipcu, gdy okazało się, że dwunastolatka jest w zaawansowanej ciąży, zajęła się prokuratura z Wałbrzycha. To tam doszło bowiem do zbliżenia między 12-latką a 29-letnim Józefem J. Na razie wiadomo tylko, że mężczyzna nie zgwałcił dziewczynki. I tak grozi mu jednak za uprawianie seksu z nieletnią od 2 do 12 lat więzienia.

Jak tłumaczy rzeczniczka szpitala, to nie pierwszy przypadek nieletniej ciężarnej w Kielcach. Od 1 stycznia 2015, dziecko w tej placówce urodziło 14 dziewczynek. Lekarze twierdzą, że winę ponosi za to fatalny stan edukacji seksualnej w Polsce. To, co się stało jest tylko dowodem na to, na jak złym poziomie jest w Polsce edukacja seksualna. Dużym problemem jest u nas także to, że nieletnia kobieta, która skończyła na przykład 16, czy 17 lat nie może przyjść do doktora i poprosić o antykoncepcję, ponieważ do uzyskania pełnoletności doktor musi uzyskać na to zgodę matki. Niestety w wielu rodzinach seks nadal jest tematem tabu - tłumaczy ginekolog, dr Piotr Niziurski.