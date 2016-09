Na obchody zorganizowane przez ONR 16 kwietnia złożyła się m.in. msza św. w archikatedrze i marsz ulicami Białegostoku z udziałem ok. 400 osób. Wieczorem działacze ONR zorganizowali koncert zespołu propagującego treści faszystowskie i rasistowskie, wynajmując w tym celu klub studencki Politechniki Białostockiej.

Czytaj więcej Uczelnia ostrzegła zagranicznych studentów przed marszem narodowców. "Lepiej zostańcie w domach"

Jak poinformował we wtorek szef białostockiej prokuratury okręgowej Marek Czeszkiewicz, oględziny nagrań z marszu nie potwierdziły, że padły tam słowa cytowane w zawiadomieniach, które do prokuratury trafiły (postępowanie było wszczęte z urzędu, potem dołączono do niego dwa zawiadomienia - PAP).

Czytaj więcej Prof. Burszta: Marsze narodowców mogą zmienić się w akty przemocy wobec "wrogów jedności narodu"

Również po analizie treści kazania wygłoszonego przez ks. Jacka Międlara prokuratura stwierdziła, że w zawiadomieniach o przestępstwie "posłużono się wyciętymi z kontekstu cytatami, które w zestawieniu z całym tekstem kazania nie potwierdziły twierdzeń podanych przez zawiadamiających".