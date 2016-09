Do zatrzymań doszło we wtorek w kilku miejscowościach. Kaczorek ze względu na trwające czynności odmówił dokładniejszych informacji.

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka - Konopka powiedziała PAP, że w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną wraz z CBA - delegatura w Katowicach, zatrzymano kilkanaście osób z którymi we wtorek prowadzone były czynności śledcze. W środę zostaną podjęte decyzje co do środków zapobiegawczych wobec zatrzymanych - powiedziała PAP rzeczniczka.

Dodała, że sprawa dotyczy wyłudzenia kredytów bankowych, ale nie chciała ujawnić żadnych szczegółów. Jak powiedziała, więcej informacji ma zostać podanych podczas zapowiedzianego na godz. 13 briefingu CBA i prokuratury.