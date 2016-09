Mamy też bezrobocie, kryzys bankowy. To cały szereg różnych problemów, które naruszają nasze bezpieczeństwo. Najważniejszą rzeczą dla Europy, a nawet dla świata, jest to jak poradzimy sobie z czwartą rewolucją przemysłową. I nie należy się tu pomylić - mówił Frans Timmermans.

Wiceprzewodniczący KE podkreślał też znaczenie utrzymania strefy Schengen. - Musimy jako Unia Europejska lepiej chronić nasze zewnętrzne granice. Wprowadzimy straż graniczną Unii Europejskiej. Zachowanie Schengen to nie tylko ułatwienie dla turystów, ale też gwarancja dla wspólnego rynku - przekonywał.

Przestrzegał też przed tendencjami nacjonalistycznymi w krajach UE. - Nacjonalizm wcześniej czy później szuka wrogów, zewnętrznych lub zewnętrznych. Jeśli w krajach unijnych będzie rozwijał się nacjonalizm, to poszczególne narody przetrwają, ale z całą pewnością nie przetrwa Unia Europejska - ocenił.

Timmermans mówił też o konieczności zachowania praworządności w państwach UE i poszanowania praw mniejszości.

Obrona niezależności systemu sądowniczego jest patriotycznym obowiązkiem każdego obywatela Unii Europejskiej i Komisja Europejska będzie wspierać każde takie działanie. I to nie jest wtrącanie się w sprawy wewnętrzne jakiegoś kraju. Liczę, że Polska nie będzie odwracała się od przyszłości i od Unii Europejskiej - podkreślił.

Gości EFNI powitała wiceprezydent BusinessEurope oraz prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz.

Można by zapytać po co tyle gadania, co z tego wynika? A ja powiem, że rozmowa, dialog i consensus są sednem demokracji - nie przemoc, siła i autorytaryzm. Właśnie tu dialogiem zmieniano świat, Europa nie byłaby możliwa bez Sierpnia’80 i Solidarności - powiedziała Bochniarz.

Szefowa Lewiatana oceniła, że we współczesnych czasach rozmowa i solidarność są jeszcze bardziej potrzebne. - Dziś solidarność zmarniała, a zamiast rozmowy słychać zewsząd rytmiczne klaskanie lub uliczne skandowanie - dodała.

Dziś z pracą w Polsce jest znacznie lepiej - niska bezrobocie, wyższa płaca minimalna, ubezpieczenia umów, minimalna stawka godzinowa, nowe reguły zatrudniania - niż z polityką. Polska polityka jest chora, a choroba ma wiele ognisk: kryzys demokracji, kryzys zaufania, separatyzm, nacjonalizm, obywatelska pasywność, polityczny cynizm. Europa jako wspólnota sypie nam się w rękach a Polska rozpada się na dwa wrogie obozy. Zagrożone są prawa i wolności obywatelskie, zagrożona jest wolność kultury, nowoczesność edukacji, zagrożona jest gospodarka. Nie możemy omijać tych gorących tematów - mówiła Bochniarz.

W szóstej edycji EFNI uczestniczy około 1000 gości i ok. 140 panelistów. Tegoroczne forum odbywa się pod hasłem "Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki".

W trakcie EFNI odbędzie się ponad 60 godzin debat, a w każdej wezmą udział przedstawiciele świata nauki i biznesu, eksperci z całego świata, reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz decydenci polityczni.

Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy EFNI będą analizować też największe europejskie problemy, wyzwania i trendy w gospodarce. "Co czeka świat i Europę? Jak Unia Europejska będzie działać po Brexicie - rozpadnie się czy wzmocni? Jakie są alternatywy dla europejskiej solidarności? Co czeka Europę, w tym Polskę, po wyborach w USA?" - to tylko niektóre z tematów dyskusji podczas EFNI 2016.

Podczas EFNI odbędzie się polska premiera drukowanej wersji najnowszej książki Martina Forda "Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?". Jej autor jest futurologiem i przedsiębiorcą, założycielem firmy produkującej oprogramowanie w Dolinie Krzemowej. Książka Forda została okrzyknięta bestsellerem przez "New York Times", a przez "FT" & McKinsey oraz "Forbes" określona mianem Biznesowej Książki Roku 2015.

Uczestnikami trzydniowego forum będą m.in. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Elmar Brok, wiceprezydent Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego (IRI) Thomas E. Garrett, komisarz UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johanes Hahn, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Nadija Sawczenko oraz brytyjski ekonomista i specjalista w zakresie rynku pracy profesor Uniwersytetu Londyńskiego Guy Standing.

Wśród polskich uczestników EFNI 2016 będą m.in. przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych w PE Danuta Huebner.

6. Europejskie Forum Nowych Idei zakończy się w piątek. EFNI organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami.