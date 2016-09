Marzena Kruk jest współwłaścicielką słynnej działki w centrum Warszawy, w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, wartej fortunę - ok. 160 mln zł. Prywatnie jest siostrą Roberta Nowaczyka, adwokata, który doprowadził do reprywatyzacji ok. 50 adresów w stolicy.

"Jest mi po prostu wstyd", miała napisać w złożonym w prokuraturze zawiadomieniu. "Przez sześć ostatnich lat zapomniała wpisać m.in. w 2012 roku 2 mln zł odszkodowania od miasta Warszawy i 6,3 mln zł zapłaty tytułem aktu notarialnego od pewnej spółki (o nazwie Plater)", podaje też "Rzeczpospolita.

Według Kruk w 2013 roku posiadane przez nią środki wynosiły 3,5 mln zł, ale śledczy mają w tej sprawie inne zdanie i przypuszczają, że kwota jest większa. - Przestępstwo jest umyślne, więc badamy także zamiar – mówi szef Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, która prześwietla oświadczenia Kruk.

"Rzeczpospolita" przypomina, że dowodem na to, że może chodzić o dziesiątki milionów, mogą być informacje warszawskiego ratusza, po które sięgną śledczy.

"Podawałam informacje, które pamiętałam, lub przepisywałam z oświadczenia z poprzedniego roku" - przekonuje Kruk.