Przeszukań dokonano w związku ze śledztwem ws. wyłudzenia pieniędzy za opinię medyczną. Według nieoficjalnych informacji chodzi o opinię w procesie w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Prokuratura ustaliła, że lekarz, u którego została ujawniona broń i amunicja, nie posiadał wymaganego zezwolenia. Prokuratura sprawdza czy zabezpieczona broń została użyta do przestępstwa - poinformował dział prasowy PK. Prokuratura zaznaczyła, że znaleziona broń jest sprawna technicznie. Kardiolog został zatrzymany i jest przesłuchiwany.

Przeszukania dokonano w poniedziałek. Jest to kolekcja broni palnej z okresu II wojny światowej, w pełni sprawna technicznie oraz około 300 sztuk amunicji - powiedział PAP prokurator Tomasz Dudek z zamiejscowego wydziału prokuratury krajowej w Krakowie, która prowadzi śledztwo. Dodał, że decyzje co do ewentualnych zarzutów wobec lekarza zapadną we wtorek.

Jak wcześniej ustaliła PAP, wynoszenie broni z domu zatrzymanego lekarza trwało kilka godzin. Wśród zabezpieczonej amunicji były naboje do broni krótkiej oraz do kałasznikowa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom okolicznych domów w zabezpieczaniu broni i amunicji brali udział saperzy, wojsko oraz policja - dodała PK.

Śledztwo, w ramach którego przeprowadzono przeszukanie, dotyczy podejrzenia wyłudzenia mienia znacznej wartości, polegającego na zawyżeniu kosztów opinii specjalistycznej, wydanej przez biegłych lekarzy w jednej ze spraw karnych rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, poprzez poświadczenie nieprawdy w karcie pracy biegłych. Prokuratorzy sprawdzają, czy koszty opinii nie zostały zawyżone.

Kwota wyłudzenia to ponad 370 tys. zł, a sprawa, w której ta opinia została wydana, dotyczy błędu w sztuce medycznej skutkującego zgonem pacjenta - informowała prokuratura w połowie września. Prok. Dudek powiedział, że czynności przeszukania prowadzone "w celu zabezpieczenia dokumentacji" wykonywane są także w miejscach zamieszkania osób biorących udział w sporządzeniu tej opinii.

Zatrzymany lubelski lekarz – specjalista w zakresie kardiologii inwazyjnej - był jednym z biegłych wydających opinie w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ojciec Zbigniewa Ziobry był leczony od 22 czerwca 2006 r. w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie. Zmarł 2 lipca. Prokuratura dwukrotnie umorzyła śledztwo w tej sprawie.

