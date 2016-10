- Te dzieci giną w ciszy. Ktoś nazwał to niemym krzykiem - mówił abp Hoser, w trakcie mszy w Archidiecezji Praskiej.

Wielkie demonstracje na ulicach polskich miast. Murem za Polkami stanęła też zagranica

W odpowiedzi na "czarny protest" Konferencja Episkopatu Polski zachęcała do przyłączenia się do modlitwy w intencji "prawego sumienia i światła Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci".

Abp. Hoser apelował też o modlitwę w intencji tych, którzy "zbłądzili".