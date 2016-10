W nocy i w dzień w centrum i na północy pojawią się opady deszczu. Potem deszcz będzie się przesuwać wgłąb kraju. Temperatura w sobotę wzrośnie od 7 st. w Suwałkach do 13 w Szczecinie. Ciśnienie na poziomie 106 hPa. Wiatr słaby i umiarkowany.

W niedzielę już spokojniej, tylko przelotne opady deszczu na północy i zachodzie kraju. Pogodniej w centru, i na południowym wschodzie kraju. Temperatura od 9 do 13 st. W poniedziałek przelotne deszcze pojawią się w całym kraju, temp. wzrośnie do 8 stopni na Warmii, Mazurach i Podlasiu, maksymalnie do 13 st. na Pomorzu Zachodnim.

Kolejne dni równie chłodne i deszczowe.